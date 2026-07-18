Prefeitura de Santa Bárbara instalou equipamentos que ajudam a manter níveis de oxigênio da água e evitar mortandade de peixes e proliferação de algas

A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, por meio da Secretaria de Meio Ambiente, instalou dois aeradores na lagoa do Parque dos Ipês nesta semana.

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Os equipamentos têm a função de manter os níveis de oxigênio da água para evitar mortandade de peixes e proliferação de algas, impedindo que a água fique com tom esverdeado. Eles são acionados em diferentes momentos ao longo do dia.

Preventiva e aeradores

“Os aeradores são uma medida preventiva para preservar o equilíbrio da lagoa e garantir melhores condições para a fauna aquática. Esse trabalho faz parte do cuidado contínuo que a Secretaria de Meio Ambiente mantém com os espaços públicos, buscando oferecer um ambiente mais saudável e agradável para a população”, destacou o secretário de Meio Ambiente, Cleber Luis Canteiro.

O Parque dos Ipês fica entre a Avenida Corifeu de Azevedo Marques e a Rua Paraguai, no Jardim Belo Horizonte, e é um dos mais tradicionais espaços públicos de convivência, esporte, lazer e integração social do Município.

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