As principais redes de padarias de Americana passaram nas últimas décadas pelos desafios de encarar a transição de geração e o surgimento das ‘padarias gourmet’, que têm pães e cafés especiais.

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Antes, já haviam enfrentado o desafio das padarias no interior dos supermercados, que trouxeram outro tipo de demanda. Os supermercados apostavam no ‘pãozinho barato’ para atrair a clientela e se consolidar como principal meio de comércio dos bairros da cidade.

Padarias e redes

A cidade tem 4 grandes redes de padaria e uma mais nova dominam o mercado e travam a luta contra as gourmetizadas.

A maior rede é a Padaria Amizade, presente em vários bairros e que possui até sua própria unidade gourmete.

A Maryara, na região central da cidade, optou por crescer no mesmo local onde está há décadas e décadas e é um dos principais pontos de encontro da cidade. É gerida pela segunda e terceira geração.

A rede Ouro Branco passou por reformas recentemente e tem três unidades em Americana.

Com 2 unidades na região central, a Formiguinha aposta no estilo coworking e atrai a classe média e visitantes que chegam a cidade.

Padaria que mais mudou na últimas década, a La Bambina hoje tem uma unidade grande na av Nossa Senhora de Fátima e se desfez das unidades de bairro na transição de geração.

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