Com Virginelli- O prefeito de Sumaré, Henrique do Paraíso, publicou na noite desta sexta-feira (17), em seu perfil oficial no Instagram, um vídeo ao lado do pré-candidato a deputado estadual. Na gravação, o chefe do Executivo apresenta o pré-candidato, relembra sua trajetória na administração municipal e deseja sucesso em sua caminhada rumo às eleições de 2026.

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Empresário do setor de transportes de carga, Virginelli integra o grupo político que administra Sumaré e já exerceu funções como chefe de Gabinete e secretário municipal de Saúde. Durante sua atuação na administração pública, participou da condução de projetos e iniciativas voltadas ao fortalecimento dos serviços públicos e ao desenvolvimento do município.

No vídeo, Henrique destaca que Virginelli conhece de perto a realidade de Sumaré, seus desafios e as principais demandas da população, ressaltando a experiência adquirida ao longo dos anos de atuação na gestão municipal.

Virginelli com ‘benção’ de Henrique

A publicação ocorre em meio às articulações para as eleições de 2026 e apresenta Virginelli como um dos nomes colocados para disputar uma cadeira na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp). Em clima de parceria, o prefeito encerra a mensagem desejando êxito ao pré-candidato em sua nova jornada.

À frente da Prefeitura de Sumaré desde 2025, Henrique do Paraíso conduz uma gestão que tem registrado índices positivos em pesquisas de opinião pública, conforme levantamentos divulgados ao longo do mandato.

O vídeo evidencia a relação política construída entre Henrique e Virginelli durante os últimos anos de trabalho conjunto na administração municipal e marca mais um movimento das articulações que antecedem o processo eleitoral de 2026.

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