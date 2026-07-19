A comunidade católica amanheceu de luto neste sábado (18) com a morte do padre Ocimar Francisco Francatto, aos 69 anos. Conhecido pelo trabalho pastoral e pela dedicação à evangelização, ele deixou uma forte marca em Nova Odessa, onde foi pároco da Paróquia Nossa Senhora das Dores entre fevereiro de 2011 e fevereiro de 2025.

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Durante 14 anos à frente da paróquia, padre Ocimar se destacou pelo acolhimento aos fiéis, pelo incentivo às ações sociais e pela proximidade com a comunidade, tornando-se uma das figuras religiosas mais respeitadas da cidade. Em fevereiro deste ano, assumiu a Paróquia Imaculada Conceição, em Leme, onde exercia seu ministério.

Nota Padre Ocimar

Em nota oficial, a Diocese de Limeira lamentou profundamente o falecimento e manifestou solidariedade aos familiares, amigos e à comunidade católica. O administrador diocesano, padre Cassio Roberto Rossette, destacou o legado de fé, esperança e serviço deixado por padre Ocimar.

O velório será realizado neste domingo (19), a partir das 8h, na Paróquia Imaculada Conceição, em Leme. Às 9h haverá a primeira missa de corpo presente e, às 14h, será celebrada uma missa com os padres da Diocese. O sepultamento está previsto para as 15h, na cidade de Araras.

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