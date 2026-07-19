O guarda municipal de Americana Sergio Evangelista Souza, conhecido como “Patrulheiro Evangelista”, voltou a se manifestar nas redes sociais após a repercussão do vídeo em que aparece interagindo com motociclistas que realizavam manobras em via pública.

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Em publicação, ele agradeceu as mensagens de apoio e afirmou:

“Cada palavra de incentivo, respeito e reconhecimento fortalece ainda mais nosso compromisso de servir, proteger e ser amigo da população.”

O agente Evangelista também declarou:

“Nossa sincera gratidão a cada pessoa que dedicou um momento para nos enviar uma mensagem de confiança e incentivo. Muito obrigado a todos! Que Deus abençoe cada um de vocês.”

O caso segue sob apuração da Corregedoria da Guarda Municipal de Americana.

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