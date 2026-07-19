Espécie é mantida no local desde 2023 após acidente com roçadeira na região do Salto Grande e não pode ser devolvida à natureza devido a lesão

O Parque Ecológico Municipal “Engenheiro Cid Almeida Franco” – Zoo Americana dedicou cuidados especiais à jiboia Morgana na última terça-feira (14).

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A espécie é mantida no local desde 2023, quando foi resgatada após ter sido atingida acidentalmente por uma roçadeira durante um serviço realizado na região do Salto Grande. O ferimento chegou a uma extensão de 30 centímetros.

Desde então, a equipe do Parque realiza a limpeza do ferimento e utiliza técnicas de terapia integrativa, como acupuntura, laser e ozonioterapia, para acelerar o processo de cicatrização e ação antibiótica. Após a recuperação, a jiboia não poderá ser devolvida à natureza, devido a uma lesão na medula que compromete alguns movimentos necessários em vida livre.

Equipe e a jiboia

“Há mais de três anos a equipe vem se dedicando aos cuidados dessa jiboia. Mesmo sabendo que seria um tratamento prolongado, por se tratar de um réptil, que depende de condições do ambiente para o funcionamento do seu organismo, todos os esforços são válidos para ver o animal se recuperando. Nesse caso, conseguimos conciliar com técnicas inovadoras que vêm demonstrando sucesso ao longo do tempo”, explicou o médico veterinário Everton dos Santos Cirino.

“Os animais do Parque Ecológico recebem todos os cuidados necessários para uma vida longeva e plena. Estamos atentos ao bem-estar deles e continuaremos nos dedicando para que a recuperação da Morgana seja a melhor possível”, acrescentou a secretária de Meio Ambiente, Andréa Cristina Gonçales.

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