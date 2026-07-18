Agentes da Guarda Municipal de Santa Bárbara d’Oeste resgataram uma cadela ferida embaixo de uma ponte na SP 304. Ela estava com a pata quebrada.

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Há um pedido dos agentes da Guarda para que quem souber de um cão desaparecido na região observe a imagem e o vídeo. Existe também a suspeita de o animal ter sido abandonado.

Abaixo relato da Guarda

Durante o apoio à viatura que estava em atendimento a sinistro de trânsito está equipe foi abordada por uma munícipe, a que informou que havia uma cadela sob a ponte da Rodovia SP-304, na Rua Vinte e Um de Abril, uivando e aparentemente lesionada desde o período da manhã.

Diante das informações, a equipe deslocou-se ao local indicado, onde constatou a veracidade dos fatos. Tratava-se de uma cadela de médio porte, de pelagem marrom, apresentando aparente lesão na pata dianteira direita, com dificuldade de locomoção.

Considerando a situação de risco em que se encontrava o animal, a equipe realizou sua contenção e captura da cadela que estava em sofrimento.



Em razão da impossibilidade de atendimento imediato, devido o órgão competente nao estar de plantao, o animal permaneceu temporariamente na SESETRAN. No local, a cadela permaneceu acondicionada em ambiente adequado, com fornecimento de água e alimento, permanecendo em segurança até seu posterior encaminhamento ao órgão competente, sendo adotadas todas as providências cabíveis.

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