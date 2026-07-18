Juninho Dias quer linhas de ônibus com acesso direto ao Shopping Americana

O vereador Juninho Dias (PSD) protocolou um requerimento solicitando informações da Prefeitura de Americana sobre o planejamento para criação de linhas de transporte público com acesso direto ao Shopping Americana. A iniciativa atende às reivindicações de trabalhadores do empreendimento que dependem do transporte coletivo e relatam dificuldades para chegar ao local, devido à necessidade de realizar integrações e percorrer longas distâncias.

O parlamentar lembra que já havia apresentado a Indicação nº 12.753/2025, solicitando estudos para implantação de novas linhas que ligassem bairros mais afastados aos principais centros comerciais e ao shopping. Entre as regiões que poderiam ser beneficiadas estão Jardim da Balsa, Mário Covas, Jardim da Paz, Parque Novo Mundo, bairros da região Pós-Anhanguera e outras localidades mais distantes.

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No requerimento, o vereador questiona se há planejamento ou estudos em andamento para implantação dessas linhas, se existe previsão para atendimento dos bairros mais afastados e qual seria o cronograma para a execução das melhorias.

“O Shopping Americana se tornou um importante polo de geração de empregos e precisa estar conectado por um transporte público eficiente. Muitos trabalhadores dependem exclusivamente do ônibus e merecem um deslocamento mais rápido, digno e acessível. Nosso objetivo é buscar soluções que beneficiem tanto os funcionários quanto toda a população que utiliza o transporte coletivo”, destacou o vereador.

O requerimento foi votado em Sessão Ordinária e encaminhado ao setor responsável do Executivo.

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