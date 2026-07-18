Obras da nova Escola Municipal do Viva Vista (Sumaré) entram na reta final

As obras da nova Escola Municipal do bairro Viva Vista seguem em ritmo avançado e entram na fase final de execução. A unidade, que deverá ser inaugurada nos próximos meses, ampliará a oferta de vagas na rede municipal e atenderá aproximadamente 150 estudantes do Ensino Fundamental.

Com investimento superior a R$ 4 milhões, a escola foi projetada para oferecer uma estrutura moderna e adequada ao processo de ensino e aprendizagem. O prédio contará com seis salas de aula, laboratório, quadra poliesportiva e vestiários, garantindo melhores condições para alunos, professores e toda a comunidade escolar.

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Para o prefeito Henrique do Paraíso, a entrega da nova unidade representa mais um passo no fortalecimento da educação pública do município. “A educação é uma das prioridades da nossa gestão. Estamos investindo em infraestrutura para oferecer mais qualidade, conforto e oportunidades às nossas crianças. A nova escola do Viva Vista é um compromisso que está se tornando realidade e beneficiará muitas famílias da região”, destacou o prefeito.

Investimento

O vice-prefeito Andre da Farmácia ressaltou a importância do investimento para acompanhar o crescimento da cidade. “A construção desta escola atende a uma demanda importante da população. Estamos trabalhando para que os estudantes tenham acesso a espaços modernos, seguros e preparados para contribuir com seu desenvolvimento”, afirmou.

Nesta quarta-feira (15), o secretário municipal de Educação, Lucas Gomes, realizou uma visita técnica às obras para acompanhar o andamento dos trabalhos e verificar as etapas finais da construção. O secretário destacou que a nova unidade ampliará a capacidade de atendimento da rede municipal. “Ver de perto o avanço desta obra reforça a certeza de que estamos construindo um futuro melhor para nossas crianças. Esta escola foi planejada para oferecer um ambiente acolhedor e bem equipado, contribuindo para a qualidade do ensino e para o desenvolvimento dos nossos estudantes”, afirmou o secretário de Educação.

A construção da Escola Municipal do Viva Vista integra o conjunto de investimentos realizados pela Prefeitura de Sumaré para ampliar e modernizar a infraestrutura educacional, acompanhando o crescimento da cidade e garantindo mais acesso à educação de qualidade para a população.

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