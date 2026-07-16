Automação na beleza: como a tecnologia ajuda a demanda da área

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O setor da beleza vive um momento positivo. A busca por procedimentos estéticos, impulsionado pelo autocuidado e pelo bem-estar, avançou e trouxe novos desafios para quem empreende. Hoje, esteticistas, massagistas, designers de sobrancelhas, extensionistas de cílios e proprietários de pequenas clínicas precisam dividir o tempo entre atender clientes, responder mensagens, organizar agendas, confirmar horários, cobrar pagamentos e divulgar seus serviços.

A boa notícia é: a tecnologia deixou de ser uma realidade exclusiva das grandes redes. A automação está cada vez mais acessível aos pequenos negócios e pode representar justamente o diferencial necessário para crescer sem aumentar proporcionalmente a equipe.

Os números mostram a força desse mercado. Apenas em 2025, mais de 236 mil novos pequenos negócios foram abertos no segmento da beleza no Brasil, um crescimento de 18,5%. Atualmente, o país soma mais de 1,3 milhão de empresas voltadas a esses serviços, entre salões, clínicas e profissionais especializados. Esse movimento confirma como o empreendedorismo segue aquecido, mas também amplia a concorrência e eleva a necessidade de oferecer uma experiência diferenciada ao cliente.

Nesse cenário, automatizar não significa substituir a humanização, característica tão valorizada. Pelo contrário. Significa retirar da rotina as tarefas repetitivas e erros, especialmente aqueles relacionados à agenda manual. Assim, o especialista ganha tempo para focar apenas na execução do procedimento.

Uma das aplicações mais relevantes está no atendimento. Quantas vezes um procedimento precisa ser interrompido porque o celular toca ou os clientes desistem por falta de retorno ou as mensagens ficam perdidas em um mar de novas notificações. Agentes virtuais com Inteligência Artificial conseguem responder automaticamente dúvidas frequentes, apresentar os serviços oferecidos, informar valores, explicar preparos para procedimentos e até direcionar o cliente para o agendamento, tudo isso 24 horas por dia.

O próprio agendamento é outra oportunidade de ganho. Sistemas automatizados permitem ao interessado abrir a agenda e escolher horários disponíveis, receber confirmações e lembretes antes da sessão. Além de oferecer mais comodidade, essa prática reduz faltas e diminui o tempo gasto com contatos manuais.

O relacionamento também pode ser fortalecido por meio da automação. Após um procedimento, o cliente pode receber orientações de cuidados, lembretes para manutenção, pesquisas de satisfação ou mensagens sugerindo o retorno no período recomendado. Esse acompanhamento constante ajuda na fidelização e fortalece a percepção de cuidado.

Outro ponto importante é a gestão financeira. Ferramentas automatizadas permitem emitir cobranças, enviar notificações de pagamento, organizar o fluxo de caixa e acompanhar indicadores do negócio. Em pequenas clínicas, onde normalmente o próprio profissional administra a operação, essa organização faz diferença no crescimento da empresa.

A Inteligência Artificial também pode apoiar ações de marketing. Com base no histórico dos serviços prestados, é possível enviar campanhas segmentadas, divulgar novos procedimentos e criar comunicações mais personalizadas. Isso torna o investimento em divulgação mais eficiente e aumenta as chances de conversão.

Existe ainda um aspecto importante: profissionalização. O mercado da estética cresce rapidamente e o consumidor está cada vez mais exigente. Quem oferece facilidade para agendar, rapidez nas respostas e uma comunicação organizada transmite mais confiança desde o primeiro contato. Costumo dizer como a tecnologia não substitui o olhar humano, a sensibilidade ou o talento de um bom profissional. Ela elimina barreiras para que essas qualidades apareçam ainda mais.

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