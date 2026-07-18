Prefeitura de Santa Bárbara executa novo telhado na EMEI “Profª Elvira Valente”
A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste intensificou as obras e serviços de manutenção nas escolas municipais no mês de julho, durante as férias. Na EMEI “Profª Elvira Valente Dias”, do Jardim Esmeralda cerca de 570 metros quadrados (m²) de telhado estão sendo trocados, beneficiando as áreas administrativa, salas de aula e refeitório. O investimento foi de R$ 340 mil em recursos próprios.
A unidade ganha novo telhado, incluindo estrutura e telhas termoacústicas, substituindo as telhas de barro e conferindo conforto térmico e acústico para a realização das atividades nos ambientes da unidade escolar.
Leia Mais notícias da cidade e região
Investe
Neste ano e em 2025 a Prefeitura investiu cerca de R$ 7 milhões em importantes obras e grande parte envolveu a troca de telhados, como a EMEI “Antônio Mollon”, a ADI “Dr. Euvaldo de Queiroz Dias”, a EMEI “Vanderlei Matarazzo”, EMEI “Maria Araújo” e a EMEI “Profª Áurea Chan Bataglia”.
A Rede Municipal de Ensino atende cerca de 15 mil alunos, da creche ao EJA (Educação de Jovens e Adultos). As aulas retornam no dia 5 de agosto.
+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP