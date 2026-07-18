Americana recebe na erça-feira (21) o Encontro Macrorregional Intersetorial dos Municípios Prioritários do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único. O evento será realizado das 8h30 às 17h, no Senac Americana, reunindo gestores e equipes técnicas das áreas de Assistência Social, Saúde e Educação de municípios da região.

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Promovido pelo Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social (SEDS), com apoio da Prefeitura de Americana, por intermédio da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos (SASDH), o encontro integra a área de abrangência da Divisão Regional de Assistência e Desenvolvimento Social (DRADS) de Campinas.

A iniciativa tem como objetivo fortalecer a articulação entre as políticas públicas e qualificar o atendimento às famílias inscritas no Programa Bolsa Família e no Cadastro Único, por meio da integração entre as áreas de Assistência Social, Saúde e Educação.

A secretária de Assistência Social e Direitos Humanos, Juliani Hellen Munhoz Fernandes, ressaltou a importância do encontro para o fortalecimento das políticas públicas. “Americana receberá este importante evento, reunindo representantes dos municípios da macrorregião para discutir os temas e trocar experiências. O alinhamento das estratégias de atendimento às famílias em situação de vulnerabilidade é fundamental para o aprimoramento do trabalho e garantia dos direitos”, disse Juliani.

Ao longo do dia, os participantes acompanharão apresentações técnicas, debates e oficinas voltadas ao aperfeiçoamento da gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único. Entre os temas previstos estão a integração entre as políticas públicas para o acompanhamento das condicionalidades do programa, como frequência escolar e acompanhamento de saúde, e a qualificação das informações registradas no Cadastro Único, contribuindo para ampliar a efetividade do atendimento às famílias.

Programação Bolsa Família:

8h30 – Café de recepção

9h15 – Apresentações sobre Bolsa Família, Cadastro Único, Proteção Social Básica, Saúde e Educação

11h – Discussão em plenário

12h – Almoço

13h30 – Grupos setoriais: Gestão e Coordenação do Programa Bolsa Família, Cadastro Único, Proteção Social Básica, Saúde e Educação

15h – Roda de Conversa Regional dos Municípios

15h45 – Plenária final com apresentação dos relatórios das rodas de conversa

17h – Encerramento

O Senac Americana está localizado na Rua Dr. Angelino Sanches, nº 800, Vila São Pedro.

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