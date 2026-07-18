Centro Especializado em Reabilitação de Hortolândia tem área demarcada

Prefeitura implanta unidade para reabilitação física e intelectual na área da Vila da Saúde, ao lado do Centro de Especialidades Médicas

Cada dia que passa, a obra do novo CER (Centro Especializado em Reabilitação) ganha mais forma. Nessa semana, a Prefeitura de Hortolândia trabalha na terraplanagem da área onde a estrutura será construída, com as demarcações em madeira para a obra do futuro prédio. A estrutura ficará numa área de 5,7 mil metros quadrados no Condomínio Green Park. O local contará com salas voltadas à recuperação física e intelectual, além de terapias e exames, como audiometria.

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De acordo com a Secretaria de Obras, a construção do CER recebe investimentos de aproximadamente R$ 7 milhões do Ministério da Saúde. A unidade em construção terá como foco a reabilitação física e intelectual, integrando serviços que atualmente são oferecidos em dois locais distintos: o CIER (Centro Integrado de Educação e Reabilitação) – Romildo Pardini, no Jd. Santa Amélia, e o CRF (Centro de Reabilitação Física) Mônica Cristina Blanco, no Remanso Campineiro. A previsão é que a obra seja concluída em 20 meses.

Região

Na mesma região do CER já funcionam o CEM (Centro de Especialidades Médicas) e o Caism (Centro de Atenção Integral à Saúde da Mulher), além do Hospital Municipal, da sede do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e do Jardim Terapêutico Querubim, que fica dentro do Espaço Viva Mais, no Jardim Santa Clara do Lago. A área é nomeada como “Vila da Saúde” por garantir facilidade de acesso para quem precisa de atendimento médico, centralizando numa mesma região os centros especializados.

Além do CER, a Vila da saúde também contará com uma unidade do CAPS, o A/D (Álcool/Drogas) e uma UPA (Unidade de Pronto Atendimento).

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