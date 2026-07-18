O número de veículos eletrificados licenciados em Americana cresceu 469% entre 2022 e 2026. Os registros passaram de 104 unidades para 592, indicando que, mesmo antes do encerramento deste ano, o município já contabiliza uma frota 5,7 vezes maior do que a registrada há quatro anos.

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Os dados são do Observatório Econômico da Prefeitura de Americana, com base em informações da Associação Brasileira do Veículo Elétrico (ABVE).

“Os números indicam a consolidação de uma tendência no avanço desse mercado na cidade. E isso não se explica apenas pelo crescimento no volume das vendas, mas também pela conquista progressiva de espaço dentro do mercado automotivo”, avaliou o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Rafael de Barros.

Quase 25% em Americana

Ao longo dos últimos cinco anos, foram licenciados 2.180 veículos eletrificados no município. Os dados apontam uma crescente adesão às tecnologias de eletrificação no setor automotivo. Em Americana, os modelos mais comercializados são fabricados por montadoras chinesas e japonesas.

O crescimento mais expressivo ocorreu entre 2023 e 2024, quando os licenciamentos passaram de 226 para 569 veículos, avanço de 151,8% em apenas um ano.

A expansão da frota acompanha a tendência de adoção de tecnologias de menor impacto ambiental e está alinhada aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas (ONU), especialmente aqueles relacionados à energia limpa, às cidades sustentáveis e à ação climática.

Além dos benefícios ambientais, o avanço da eletromobilidade favorece o desenvolvimento econômico ao estimular investimentos em infraestrutura, serviços especializados e inovação, além de contribuir para a redução da emissão de poluentes e dos níveis de ruído nos centros urbanos.

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