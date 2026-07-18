Sumaré oferece cursos gratuitos de férias sobre inteligência artificial e anatomia

Faculdade Anhanguera promove programação aberta à comunidade entre os dias 21 e 22 de julho; inscrições já estão abertas

As férias de julho podem ser uma oportunidade para adquirir novos conhecimentos e conhecer áreas em alta no mercado de trabalho. Pensando nisso, a Faculdade Anhanguera de Sumaré promove uma programação gratuita de cursos de férias, aberta à comunidade, nos dias 21 e 22 de julho.

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As atividades incluem uma aula prática de anatomia, realizada no laboratório da instituição, e um curso sobre o uso da inteligência artificial para aumentar a produtividade no dia a dia e no ambiente profissional. Além de ampliar conhecimentos, a iniciativa permite que os participantes conheçam a infraestrutura da faculdade e a metodologia de ensino.

As vagas são limitadas, os cursos são gratuitos e todos os participantes receberão certificado.

Serviço:

Local: Faculdade Anhanguera de Sumaré – Avenida Eugênia Biancalana Duarte, 501

21 de julho | 19h15

Anatomia: Uma viagem pelo corpo humano. Inscrições neste link.

22 de julho | 19h15 às 21h

Produtividade Turbinada com IA. Inscrições neste link.

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