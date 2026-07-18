Pré candidata a deputada federal pelo PL, a vereadora de Americana Leonora Périco evocou personagens femininas bíblicas e exaltou ser a única mulher preta vereadora por 4 mandatos no Estado de São Paulo.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

Dona de das poucas histórias de redenção feminina da política de Americana, Léo foi ‘varrida’ das urnas na eleição de 2016 e voltou como uma fênix em 2020 para ser reeleita com ‘votação forte’ em 2024.

Leonora preta evangélica

A vereadora se aproximou da ex-primeira dama Michelle Bolsonaro e tem sido aposta do PL nesta eleição por conta de cumprir cotas de gênero e cor. Na

Leia + sobre política regional