Nova visita à maternidade do Hospital Santa Bárbara reúne 11 gestantes

A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, por meio da Secretaria de Saúde, promoveu na quinta-feira (16) mais uma visita de gestantes à maternidade do Hospital Santa Bárbara. Durante o encontro, participaram 19 pessoas, sendo 11 gestantes e oito acompanhantes.

O objetivo da iniciativa é apresentar a estrutura da maternidade e a equipe que atua no local, preparando as futuras mães para o parto de forma mais acolhedora, segura e humanizada, reforçando a importância da ação como parte do cuidado integral à saúde materno-infantil.

Durante a visita, as participantes recebem orientações sobre a gestação, o parto e os primeiros cuidados com o recém-nascido, além de informações sobre a importância do aleitamento materno e seus benefícios para o desenvolvimento da criança, como o fortalecimento do sistema respiratório, o desenvolvimento correto da face e do sistema mastigatório. Também são abordados temas como direitos trabalhistas das gestantes e puérperas e a identificação da violência obstétrica.

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Ação

A ação é coordenada pelo NAC (Núcleo de Ações Coletivas), com apoio da Atenção Especializada – Saúde da Mulher e da Atenção Primária à Saúde, envolvendo uma equipe multiprofissional. As visitas acontecem quinzenalmente, sempre às quintas-feiras (exceto em feriados).

As gestantes interessadas em participar das visitas devem realizar cadastro nas UBSs (Unidades Básicas de Saúde), de onde são encaminhadas ao NAC. Após o agendamento, a equipe responsável entra em contato para confirmação da participação.

Em Santa Bárbara, as ações voltadas às gestantes e aos recém-nascidos são desenvolvidas de forma integrada entre diversos setores da Saúde, como Atenção Primária, Vigilância em Saúde, Centro de Referência em Saúde da Mulher, Educação Permanente em Saúde, AMDIC (Ambulatório Municipal de Doenças Infectocontagiosas), além da parceria com o Hospital Santa Bárbara.

O cuidado tem início ainda nos grupos de planejamento familiar e no pré-natal, com acompanhamento nos grupos de gestantes e puericultura nas unidades de saúde, passando pelas visitas à maternidade e seguindo após o nascimento, com a realização de exames, aplicação das vacinas do calendário vacinal, orientações nutricionais e incentivo ao aleitamento materno.

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