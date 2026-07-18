O atleta americanense Pedro Lucas Gonzales, de 24 anos, conquistou o título da categoria Open até 105 kg no Campeonato Paulista de Powerlifting – modalidade que envolve o levantamento de pesos – realizado entre os dias 9 e 12 de julho, em Campinas.

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Representando a equipe Veloso Powerlifting e com apoio da Prefeitura de Americana, ele ficou em primeiro lugar no levantamento terra e no agachamento, duas das três provas que compõem a classificação geral. A competição reuniu atletas de diversas cidades paulistas em categorias masculinas e femininas.

Pedro registrou 312,5 kg no levantamento terra, 300 kg no agachamento e 165 kg no supino. A soma das melhores marcas nas três provas resultou em 777,5 kg, garantindo a primeira colocação geral da categoria.

A competição é organizada pela Federação Paulista de Powerlifting (FPP), com apoio nacional da Confederação Brasileira de Levantamentos Básicos (CBLB), e seguiu as regras da International Powerlifting Federation (IPF).

Pedro conta um pouco da sua relação com o esporte e como começou a praticá-lo.

“Desde a adolescência sempre tive bastante contato com a academia e ciclismo. Em 2022, quando o Caio, meu amigo e hoje também treinador, começou a praticar o powerlifting e me convidou para conhecer a modalidade, eu descobri que tinha duas hérnias de disco. Meu ortopedista sempre foi a favor de continuar treinando desde que eu não sentisse dor. No começo, eu mal conseguia levantar minha perna esquerda. Porém, me mantive firme no esporte, e hoje, sem cirurgia, tenho o movimento pleno das pernas. Estou há quase um ano sem dores. Então, hoje, eu não pratico o powerlifting apenas pelo prazer pelo esporte, mas também para honrar o que ele fez pela minha saúde e pelo meu corpo”, contou Pedro.

O treinador do atleta, Caio Cardoso, demonstrou estar animado com a evolução dele. “Em cerca de dois anos na modalidade, o Pedro já coleciona resultados expressivos. Em novembro de 2025, sagrou-se Campeão Paulista Estreantes e ainda conquistou o 3º lugar na classificação geral de Melhor Estreante da competição. E agora, em 2026, esse resultado, como medalha de ouro. A conquista ganha ainda mais relevância por Pedro conviver com hérnias de disco, mostrando que, com acompanhamento médico adequado, é possível evoluir com segurança e alcançar resultados de alto rendimento. Esse título reforça que um diagnóstico não precisa definir os limites de um atleta quando há um trabalho multidisciplinar bem conduzido”, disse.

O próximo desafio agora é em âmbito nacional: buscar o título no Campeonato Brasileiro de Powerlifting IPF, previsto para o primeiro semestre de 2027. “Pela evolução que o Pedro vem demonstrando e pelos resultados conquistados até aqui, acreditamos que ele reúne plenas condições de disputar as primeiras colocações entre os melhores atletas do Brasil na categoria”, enfatizou Caio.

O secretário interino de Esportes, Pedro Peol, celebrou a conquista e ressaltou a importância de se ter um apoio institucional para a modalidade. “A Prefeitura valoriza o Esporte e sabe que ele pode mudar vidas. Por meio dele, sonhos são realizados e, para a gestão atual é motivo de muita alegria vermos que o apoio que demos ao Pedro gerou esse resultado, que não poderia ser melhor. Parabéns ao Pedro e sua equipe, e que venham os novos desafios”, comentou.

A modalidade e Pedro Lucas

O Powerlifting é um esporte de levantamento de peso que tem como principal ingrediente a força. Os atletas competem em três disciplinas específicas: agachamento, supino e levantamento terra. Cada disciplina mede diferentes áreas da força humana. O vencedor de cada categoria é definido a partir da soma do melhor levantamento válido de cada disciplina. Participam da competição mulheres e homens a partir de 14 anos, distribuídos em diferentes faixas etárias de idade e peso corporal.

A CBLB, filiada à IPF, é a responsável em promover competições nacionais, que são uma porta de entrada para que os atletas brasileiros ingressem nos campeonatos internacionais.

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