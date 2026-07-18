Fernanda Rizzo Piovezan recebeu esta semana doações para a Campanha do Agasalho da Clínica Amor e Saúde e do Cartão de Todos. A primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade de Santa Bárbara d’Oeste viu que cerca de 700 itens foram arrecadados por meio de uma ação social promovida pelas empresas junto a clientes e colaboradores.

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“Agradeço a parceria de vocês, que pelo segundo ano realizam essa ação com tanta dedicação e carinho, fortalecendo a Campanha do Agasalho e aquecendo tantas famílias”, afirmou a primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade, Fernanda Rizzo Piovezan.

As doações foram entregues pelo gerente da Clínica Amor e Saúde, Leandro Freitas, e pelo gerente do Cartão de Todos, Renan Westhofer. Os itens já foram encaminhados ao CRAS III, no Parque do Lago (Bosque das Árvores), e distribuídos às famílias atendidas pelo equipamento social.

Lançada oficialmente em maio, a Campanha do Agasalho já beneficiou centenas de pessoas com a distribuição de roupas, agasalhos, cobertores, mantas, calçados e outros itens. As entregas ocorreram por meio de ações sociais realizadas nas escolas da Rede Municipal de Ensino, nos CRAS (Centros de Referência de Assistência Social) e nos NAS (Núcleos de Assistência Social).

Com o tema “Doe calor, espalhe amor”, a campanha continua arrecadando roupas adultas e infantis, agasalhos, meias, toucas, luvas, cachecóis, calçados, edredons, mantas e novelos de lã. As doações podem ser feitas em mais de 70 pontos de arrecadação distribuídos pelo município.

A Campanha do Agasalho é uma realização do Fundo Social de Solidariedade, em parceria com o Fundo Social de São Paulo, e conta com o apoio da Rádio Santa Bárbara FM 95,9 MHz e do projeto Quadradinhos de Amor.

Outra forma de contribuir é por meio de doações financeiras destinadas aos projetos sociais e ao atendimento das famílias. As contribuições podem ser ser feitas ao Fundo Social de Solidariedade por meio da Caixa Econômica Federal (Banco 104), Agência 0960, Conta Corrente 006.00000147-2, ou via PIX: [email protected].

Confira os pontos de arrecadação Campanha do agasalho:

Paço Municipal

Avenida Monte Castelo, 1000, Jardim Primavera

DAE (Departamento de Água e Esgoto)

Rua José Bonifácio, 400, Centro

Defesa Civil

Rua Graça Martins, 464, Centro

Secretaria de Desenvolvimento Econômico

Rua do Ósmio, 975, Mollon (Villa Multimall)

Secretaria de Segurança, Trânsito e Defesa Civil

Rua Curitiba, 259, Cidade Nova

Secretaria de Educação

Rua Graça Martins, 680, Centro

Câmara Municipal

Rodovia Luís Ometto (SP-306), 1001, Residencial Dona Margarida

Administração Regional Cidade Nova

Rua do Algodão, 1431, Cidade Nova

Administração Regional Jardim Europa

Rua Portugal, 730, Jardim Europa

Museu da Imigração

Rua João Lino, 371, Centro

Centro de Memórias

Rua João Lino, 362, Centro

Escola de Educação Infantil “Toca do Coelho”

Avenida Monte Castelo, 706, Vila Alves

Escola Imperial

Avenida Monte Castelo, 816, Vila Alves

Colégio Pilares

Avenida Corifeu de Azevedo Marques, 300, Centro

Colégio Ideal

Avenida Tiradentes, 11, Centro

NEI – Núcleo de Educação Integrada da Fundação Romi

Avenida Monte Castelo, 1095, Jardim Primavera

Avenida João Ometto, 118, Jardim Panambi

Indústrias Romi

Avenida Pérola Byington, 56, Centro

Rodovia Luiz de Queiroz (SP-304), km 141,5, Distrito Industrial

Atacadão

Rua da Agricultura, 3650, Loteamento Industrial

Casa do Artesão “Sr. Roldão de Oliveira”

Rua João Lino, 362, Centro

Biblioteca “Neide Crócomo” do CEU das Artes

Rua Argeu Egídio dos Santos, 100, Planalto do Sol II

Escola Estadual “Professor Ulisses de Oliveira Valente”

Rua Prudente de Moraes, 222, Centro

Tivoli Shopping

Rua do Ósmio, 699, Mollon

Santa Bárbara Mall

Avenida Corifeu de Azevedo Marques, 1102

Mercadão da Cidade

Rua Floriano Peixoto, 1653, Centro

Faculdade Anhanguera de Santa Bárbara

Avenida Juscelino K. de Oliveira, 1450, Distrito Industrial

Academia Personal Place

Avenida Corifeu de Azevedo Marques, 168, Centro

Nova Estação Church

Rua do Ósmio, 1665, Vila Mollon IV

Igreja Batista Renovada Getsêmani

Avenida São Paulo, 1174, Dona Regina

Senai

Rua Vereador Sérgio Leopoldino Alves, 500, Distrito Industrial I

Paróquia Imaculada Conceição

Rua Salvador, 662, Cidade Nova

Paróquia Nossa Senhora Aparecida

Rua Monsenhor Nicopelli, 310, Vila Aparecida

Paróquia Nossa Senhora Auxiliadora

Avenida Dr. Sebastião de Paula Coelho, 650, Rochelle II

Paróquia Santa Bárbara

Praça Rio Branco, Centro

Paróquia Santo Antônio

Rua Cariris, 395, São Francisco II

Paróquia São Francisco de Assis

Rua do Chá, 879, Jardim Pérola

Paróquia São João Batista

Rua do Estanho, s/n, Mollon IV

Paróquia São José

Rua Alagoas, 294, Vila Grego

Paróquia São Paulo Apóstolo

Avenida Mogi Guaçu, 1552, Jardim das Orquídeas

Paróquia São Sebastião

Rua Itália, 467, Jardim Europa

Paróquia Senhor Bom Jesus

Rua José Rocha Leite, 109, Jardim Paulista

Casa de Maria – Paróquia São Paulo Apóstolo

Rua Mococa, 180, Jardim das Laranjeiras

Paróquia Nossa Senhora do Carmo

Rua Romeu Fornazari, 376, Cândido Bertine

Capela Nossa Senhora Aparecida

Rua Centeio, 1591, Jardim Esmeralda

Capela São Pedro Apóstolos

Rua Bauxita, 110, Jardim São Fernando

Lavanderia Clean

Avenida Amadeu Tortelli, 95, Conjunto dos Trabalhadores

Centro de Especialidades

Rua Graça Martins, 45, Centro

Fred Cabelo e Barba

Rua Emboabas, 343, Santa Rita

Soro Car

Rua Professora Terezina da Arruda Campos, 64, Vila Boldrin

União Agrícola Barbarense Futebol Clube

Rua dos Girassóis, 21, Jardim Panambi

Esporte Clube Barbarense

Avenida Monte Castelo, 850, Centro

Balancin

Rua XV de Novembro, 695, Centro

Maple Bear Canadian School

Rua do Ósmio, 1517, Mollon

Escola Estadual Professora Guiomar Dias da Silva

Rua Manaus, 230, Planalto do Sol

Condomínio Firenze

Avenida Laércio Andia, 587, Jardim Firenze

Condomínio Jardins de Versailles

Rua Ana de Campos Machado, 255, Terras de Santa Bárbara

Condomínio Residencial Ypê Florido

Rua Ferdinando Mollon, 1201, Mollon

Condomínio Liberty Garden

Rua José Prando, 135, Residencial Dona Margarida

Supermercados São Vicente

Rua Graça Martins, 650, Centro

Rua Limeira, 700, Jardim Adélia

Star Vest

Rua do Algodão, 1257, Cidade Nova

DNA Academia

Rua da Beleza, 597, Vista Alegre

Imobiliária Zanatta

Rua Santa Bárbara, 750, Centro

Academia BTM

Avenida Prefeito Isaías Hermínio Romano, 961, Jardim Souza Queiroz

Best Fabril

Rua Caiapós, 777, Jardim São Francisco

Clínica Amor e Saúde

Rua Duque de Caxias, 349, Centro

Cartão de Todos

Rua Joaquim de Oliveira, 601, Centro

Colégio Objetivo

Rua do Ósmio, 975, Mollon

Colégio Fundamental

Rua Portugal, 531, Jardim Europa

Rua Bélgica, 2576, Jardim Europa

Escola Técnica Estadual Professor Doutor José Dagnoni

Rua Antônio Pedroso, 1731, Cidade Nova

Gol Shopping

Rua Tabajara, 104, Jardim São Francisco

Faculdade FHO

Estrada Municipal Cândido Antônio Zanata, 520, Glebas Califórnia

SESI Santa Bárbara d’Oeste – Escola e Clube

Avenida Mario Dedini, Vila Diva

SIEMENS Energy Brasil

Avenida Lázaro Gonçalves de Oliveira, 2100, Parque Industrial

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