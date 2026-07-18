Americana Shopping recebe Encontro de Carros Antigos: exposição de veículos clássicos

Evento gratuito acontece no dia 26 de julho e promete reunir colecionadores, famílias e admiradores do antigo mobilismo com comboio pela Rodovia dos Bandeirantes

O Americana Shopping será palco, no dia 26 de julho, do Encontro de Carros Antigos realizada no empreendimento em parceria com o projeto Fuscas por Aí. Com entrada gratuita, o evento acontece das 10h às 14h e deve reunir entre 250 e 300 veículos nacionais e importados com mais de 25 anos de fabricação, transformando o estacionamento do shopping em um grande espaço de convivência para apaixonados pelo universo automotivo.

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Entre os modelos esperados estão clássicos da linha Volkswagen refrigerada a ar, como Fusca, Kombi, Brasília, Variant e TL, além de veículos icônicos como Opalas, Chevettes, modelos antigos da Fiat e diversos automóveis que marcaram época e despertam memórias afetivas em diferentes gerações.

Voltado para toda a família, o encontro será aberto tanto para colecionadores e clubes quanto para o público em geral, que poderá conhecer de perto os veículos, registrar fotos, conversar com os proprietários e compartilhar histórias ligadas aos carros que fizeram parte da vida de milhões de brasileiros.

Além da exposição, o evento contará com um mercadinho de pulgas, reunindo miniaturas, souvenirs e produtos relacionados ao universo dos carros antigos, ampliando a experiência dos visitantes.

“Receber um evento como este reforça o compromisso do Americana Shopping em oferecer momentos de lazer, convivência e entretenimento para toda a família. Os carros antigos despertam lembranças, aproximam gerações e certamente farão deste um encontro muito especial para nossos clientes e para toda a região”, reforça Simone Ponce, Gerente de Marketing do Americana Shopping.

Comboio até o Americana Shopping

Como parte da programação, será realizado um comboio de veículos antigos com destino ao Americana Shopping. A concentração acontece a partir das 8h, no km 34 da Rodovia dos Bandeirantes, de onde os participantes seguirão em grupo até o local do encontro, tornando o trajeto mais uma atração para proprietários e admiradores dos clássicos.

Projeto já promoveu mais de 25 encontros

O Encontro de Carros Antigos é promovido pelo Fuscas por Aí, projeto criado em 2015 pelo radialista e criador de conteúdo Rafael Marinari.

Desde 2022, o projeto realizou mais de 25 encontros em sete cidades paulistas, incluindo Campinas, Sorocaba, municípios do litoral e cidades da Região Metropolitana de São Paulo. Os eventos costumam reunir entre 250 e 300 veículos, sendo que a maior edição já promovida contabilizou aproximadamente 460 carros participantes.

“Os carros antigos fazem parte da história das famílias. Muitas pessoas chegam aos encontros lembrando do carro dos pais, dos avós, dos tios ou de alguma viagem importante. Nossa proposta é criar um espaço familiar, onde diferentes gerações possam se encontrar, compartilhar histórias e manter viva essa memória”, afirma Rafael Marinari.

Criado em 2015, o Fuscas por Aí reúne atualmente mais de 410 mil seguidores nas plataformas digitais, com conteúdos sobre restauração, manutenção, eventos e histórias ligadas ao antigomobilismo. Nos últimos 90 dias, o projeto ultrapassou 12 milhões de visualizações.

Sobre o Americana Shopping

Referência em compras, serviços, gastronomia e lazer, o Americana Shopping reúne marcas de diversos segmentos e oferece uma experiência completa para clientes de Americana e região. Com constante investimento em inovação e conveniência, o empreendimento segue ampliando seu portfólio de atrações e serviços para atender às expectativas do público.

Serviço

Encontro de Carros Antigos no Americana Shopping

Data: 26 de julho.

Horário: das 10h às 14h.

Entrada: Gratuita.

Estacionamento: pago, conforme tabela vigente do empreendimento.

Comboio: Concentração a partir das 8h no Km 34 da Rodovia dos Bandeirantes com destino ao Americana Shopping.

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