A Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Saúde, realiza neste sábado (18) a terceira edição do mutirão de ortopedia e oftalmologia, no Núcleo de Especialidades Vice-Prefeito Doutor Seme Calil Canfour. Os atendimentos são voltados a pacientes que aguardam na fila do sistema de regulação municipal, previamente convocados pelo call center da Saúde. O Núcleo fica localizado na Rua Goiânia, nº 80, no Jardim Nossa Senhora de Fátima.

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Ao todo, estão agendados 500 atendimentos ao longo do dia, sendo 290 ortopédicos – incluindo consultas médicas e exames de ultrassonografia – e 210 oftalmológicos. O destaque desta edição é a inclusão de pacientes que aguardavam atendimento na especialidade de retina. Eles vão passar por avaliação com oftalmologista especialista e fazer os exames necessários, representando um importante avanço na redução da fila de espera e no acesso ao diagnóstico e tratamento.

Mil cuidados em Americana

A ação é complementar ao mutirão “Mil Cuidados Em Um Dia”, iniciativa que acontece mensalmente no município e já registrou 24.358 procedimentos realizados e 9.651 pacientes atendidos em nove edições. A 10ª edição acontece em 25 de julho.

“Esse mutirão representa mais um passo no nosso trabalho para reduzir as filas de espera e garantir que a população tenha acesso mais rápido às consultas, exames e ao tratamento especializado. Nesta edição, conseguimos ampliar os atendimentos com a inclusão dos pacientes que aguardavam avaliação de retina, uma demanda importante da oftalmologia. Nosso objetivo é oferecer um cuidado cada vez mais completo e humanizado, fortalecendo o acesso da população aos serviços de saúde e dando mais agilidade ao atendimento no SUS”, destacou o secretário de Saúde, Danilo Carvalho Oliveira.

Os mutirões fazem parte da Oferta de Cuidados Integrados (OCI), estratégia do Ministério da Saúde para garantir diagnóstico mais ágil no SUS (Sistema Único de Saúde). O modelo oferece um atendimento completo em um só lugar, onde o paciente passa por consulta, faz os exames necessários e recebe o encaminhamento adequado. A iniciativa promove redução do tempo de espera, uso mais eficiente dos recursos, aprimoramento da qualidade do cuidado e melhor organização dos fluxos. Americana se tornou referência estadual e nacional na implantação das OCIs, fortalecendo o acesso da população aos serviços especializados.

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