Marcos Caetano discute melhorias na rede municipal de saúde em Americana

O vereador Marcos Caetano (PL) se reuniu na última segunda-feira (13) com a superintendente da Fundação de Saúde de Americana (Fusame), Lilian Franco de Godoi, e o secretário-adjunto de Saúde, Fábio Joner, para discutir melhorias no atendimento aos pacientes da rede pública municipal.

Durante o encontro, foram esclarecidas dúvidas sobre o funcionamento do Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi e debatidas demandas encaminhadas pela população ao gabinete do vereador sobre serviços prestados pela unidade.

Leia + sobre política regional

Marcos Caetano destacou a importância do diálogo entre o Legislativo e a gestão da saúde. “Recebemos diariamente solicitações da população e buscamos levar essas demandas diretamente aos responsáveis, contribuindo para melhorar o atendimento e prestar informações corretas aos cidadãos”, afirmou.

A superintendente da Fusame destacou a importância da parceria entre os poderes para aperfeiçoar os serviços de saúde. “Nosso compromisso é trabalhar continuamente para aprimorar os serviços de saúde e oferecer um atendimento cada vez mais humanizado e eficiente aos usuários do SUS”, comentou.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP