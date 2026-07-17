Prepare Bolinhos de Aveia e Banana para um lanche prático no fim de semana
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O fim de semana é uma ótima oportunidade para preparar receitas práticas que facilitam a rotina dos próximos dias. Os Bolinhos de Aveia e Banana são uma opção saborosa, nutritiva e versátil, perfeitos para o café da manhã, o lanche da tarde ou até para levar na lancheira.
Feitos com Aveia em Flocos, Farinha de Aveia e Calda de Agave, os bolinhos têm preparo simples e podem ser personalizados com ingredientes como uvas-passas, frutas secas, castanhas ou pedações de chocolate amargo. Depois de prontos, podem ser armazenados por até três dias em um recipiente fechado, garantindo praticidade para a semana.
Confira o passo a passo e experimente essa receita:
Bolinhos de Aveia e Banana
Ingredientes:
- 1 xícara de Aveia em Flocos Jasmine
- 2 bananas maduras amassadas
- 1 ovo
- 1 colher de sopa de Calda de Agave Jasmine
- 1 colher de chá de canela em pó
- 1/4 de xícara de óleo de coco ou azeite de oliva
- 1/2 xícara de uvas passas ou pedaços de chocolate amargo
- 1/2 colher de chá de essência de baunilha (opcional)
- 1 colher de sopa de Farinha de Aveia Jasmine
Modo de preparação:
- Pré-aqueça o forno a 180°C e forre uma assadeira com papel manteiga ou unte com óleo de coco.
- Em uma tigela, amasse as bananas com um garfo até formar um purê.
- Adicione o ovo e a calda de agave ao purê de banana e misture bem.
- Incorpore aveia em flocos e misture até obter uma massa consistente. Se achar que a massa é muito líquida, adicione farinha de aveia para dar mais consistência.
- Adicione a canela e, se preferir, as uvas passas ou pedaços de chocolate amargo. A essência de baunilha também pode ser adicionada para um sabor mais doce e aromático.
- Modele a massa em bolinhas pequenas e coloque-as na assadeira.
- Asse por cerca de 15 a 20 minutos, ou até que os bolinhos fiquem dourados e firmes ao toque.
- Deixe esfriar antes de embalar os bolinhos para a lancheira.
Lembrando que:
- Para uma versão mais proteica, basta adicionar uma colher de sopa de proteína vegetal ou sementes de chia.
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