Prepare Bolinhos de Aveia e Banana para um lanche prático no fim de semana

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O fim de semana é uma ótima oportunidade para preparar receitas práticas que facilitam a rotina dos próximos dias. Os Bolinhos de Aveia e Banana são uma opção saborosa, nutritiva e versátil, perfeitos para o café da manhã, o lanche da tarde ou até para levar na lancheira.

Feitos com Aveia em Flocos, Farinha de Aveia e Calda de Agave, os bolinhos têm preparo simples e podem ser personalizados com ingredientes como uvas-passas, frutas secas, castanhas ou pedações de chocolate amargo. Depois de prontos, podem ser armazenados por até três dias em um recipiente fechado, garantindo praticidade para a semana.

Confira o passo a passo e experimente essa receita:

Bolinhos de Aveia e Banana

Ingredientes:

1 xícara de Aveia em Flocos Jasmine

2 bananas maduras amassadas

1 ovo

1 colher de sopa de Calda de Agave Jasmine

1 colher de chá de canela em pó

1/4 de xícara de óleo de coco ou azeite de oliva

1/2 xícara de uvas passas ou pedaços de chocolate amargo

1/2 colher de chá de essência de baunilha (opcional)

1 colher de sopa de Farinha de Aveia Jasmine

Modo de preparação:

Pré-aqueça o forno a 180°C e forre uma assadeira com papel manteiga ou unte com óleo de coco. Em uma tigela, amasse as bananas com um garfo até formar um purê. Adicione o ovo e a calda de agave ao purê de banana e misture bem. Incorpore aveia em flocos e misture até obter uma massa consistente. Se achar que a massa é muito líquida, adicione farinha de aveia para dar mais consistência. Adicione a canela e, se preferir, as uvas passas ou pedaços de chocolate amargo. A essência de baunilha também pode ser adicionada para um sabor mais doce e aromático. Modele a massa em bolinhas pequenas e coloque-as na assadeira. Asse por cerca de 15 a 20 minutos, ou até que os bolinhos fiquem dourados e firmes ao toque. Deixe esfriar antes de embalar os bolinhos para a lancheira.

Lembrando que:

Para uma versão mais proteica, basta adicionar uma colher de sopa de proteína vegetal ou sementes de chia.

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