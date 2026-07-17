Quase 700 pessoas participaram, na noite desta quinta-feira (16), de um grande encontro promovido por Ricardo Molina (Republicanos), em Americana. O evento reuniu lideranças políticas, comunitárias, empresários, representantes de diversos segmentos e apoiadores, consolidando a força de mobilização de Molina e sua crescente articulação política na Região Metropolitana de Campinas (RMC).

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Representante político do governador Tarcísio de Freitas na região, Molina é pré-candidato a deputado estadual pelo Republicanos. Nas eleições de 2022, recebeu mais de 52 mil votos e ficou próximo de conquistar uma cadeira na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp). Desde então, tem ampliado o diálogo com prefeitos, vereadores e lideranças de diversos municípios da RMC, fortalecendo a representatividade regional.

Um dos momentos de maior destaque da noite foi a exibição de um vídeo gravado pelo governador Tarcísio de Freitas, que reconheceu o trabalho desenvolvido por Molina na região.

Tarcísio mandou recado pra Molina

“Molina, parabéns pelo trabalho. Obrigado por ter contribuído tanto com o Governo do Estado de São Paulo e por trabalhar tanto aqui pela Região Metropolitana de Campinas, por Americana, por Santa Bárbara d’Oeste, enfim, por toda a região de Campinas.” A manifestação foi recebida com aplausos pelos participantes e reforçou o reconhecimento ao trabalho desenvolvido por Molina na interlocução entre os municípios e o Governo do Estado.

O encontro também contou com uma participação especial, por meio de uma transmissão ao vivo, do secretário estadual da Segurança Pública, Guilherme Derrite, que saudou os presentes e destacou a importância da união do Republicanos e das lideranças do interior paulista para o fortalecimento do projeto político do partido.

Durante o evento, Ricardo Molina destacou a importância da união entre as lideranças para fortalecer a representatividade regional.

É uma satisfação reunir pessoas que trabalham diariamente pelo desenvolvimento da nossa cidade. O diálogo, a troca de experiências e a união entre as lideranças fortalecem a nossa região e contribuem para que possamos avançar em projetos importantes para a população.”

O expressivo público presente e a participação de importantes lideranças estaduais demonstraram o fortalecimento político de Ricardo Molina e sua capacidade de mobilização. O encontro reforçou a construção de uma agenda voltada ao desenvolvimento das cidades da Região Metropolitana de Campinas e à ampliação da representatividade regional no cenário político paulista.