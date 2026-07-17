Enquete do NM aponta que 46,7% dos leitores acreditam que Flávio Bolsonaro é o principal responsávelo pelo Tarifaço que o governo dos Estados Unidos impôs ao Brasil esta semana. O senador e pré candidato a presidente pelo PL foi aos Estados Unidos no começo do mês tentar reverter a adoção da medida, mas não obteve sucesso.

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Para 40,5% dos votantes na enquete, a culpa é do presidente Lula (PT). Outros 12,8% acreditam que a ‘culpa’ cabe mesmo ao presidente norte americano Donald Trump, que tem jogado pesado com parceiros econômicos para negociar vantagens adicionais para os Estados Unidos.

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Irmão de Flávio, Eduardo tem postura controversa

O irmão de Flávio, o ex-deputado Eduardo Bolsonaro, chegou a comemorar no ano passado as primeiras medidas de imposição de tarifas contra o Brasil, à época associadas à Lei Magnitsky, que sancionava o ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes.

Ele é visto pelo Bolsonarismo como ‘algoz’ do pai Jair, preso desde o ano passado- agora em prisão domiciliar por motivos de saúde.

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