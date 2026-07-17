Delegação conta com aproximadamente 100 integrantes, entre atletas e comissão técnica, disputando em cinco modalidades esportivas na cidade de Itatiba

A delegação de Nova Odessa embarcou nesta quinta (16/07), em frente ao Ginásio Municipal de Esportes do Jardim Santa Rosa, com destino Itatiba, onde participa da 68ª edição dos Jogos Regionais – 4ª Região Esportiva de São Paulo. Dois times – de malha e de futsal feminino – viajaram antes, devido ao calendário de estreia. O evento esportivo deve reunir, de 14 a 23 de julho, cerca de 5 mil atletas de 46 municípios paulistas.

O vice-prefeito Alessandro Miranda, o Mineirinho, representou o prefeito Cláudio Schooder, Leitinho, no embarque da delegação. “Que tarde maravilhosa. Motivo de alegria apoiar os atletas e a comissão técnica que vão representar nossa cidade nos Jogos Regionais. Trago o abraço do prefeito Leitinho, e independentemente de resultados, vocês já são campeões. Desejamos a todos boa sorte e que Deus os acompanhe”, disse Mineirinho.

“Desejamos muita sorte, que façam uma boa viagem e um excelente Jogos Regionais”, falou o secretário de Esportes, Angelo Foroni.

Resultado

O secretário-adjunto da pasta, José Henrique de Carvalho, lembrou que esse é o resultado final do trabalho feito junto ao esporte. “Muito feliz por este momento. Desejamos aos atletas, professores e comissão técnica uma boa viagem e uma ótima competição por Nova Odessa”.

A delegação de Nova Odessa conta com aproximadamente 100 integrantes, entre atletas e comissão técnica, que vão disputar a competição em cinco modalidades. Assim como nos anos anteriores, a Secretaria de Esportes da Prefeitura vai garantir uma estrutura completa para as equipes, incluindo transporte, alojamento e acompanhamento durante os jogos.

Nova Odessa vai competir nas modalidades de Vôlei (masculino e feminino), Futsal (feminino), Malha, Atletismo e Futebol de Campo. Vale lembrar que as disputas garantem vaga nos Jogos Abertos do Interior, que acontecem em outubro.