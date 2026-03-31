A Secretaria de Educação de Americana está com 25 vagas de estágio em Pedagogia. As oportunidades são para estudantes matriculados no período noturno. Os selecionados vão atuar nas escolas da rede municipal.

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Os estagiários vão compor as equipes das escolas municipais, colaborando em atividades pedagógicas e no acompanhamento do desenvolvimento dos estudantes da Educação Infantil e do Ensino Fundamental.

Os candidatos devem se dirigir presencialmente ao Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE), instalado no espaço do Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT), na Rua Anhanguera, nº 40, Centro (em frente ao Mercado Municipal). O atendimento acontece de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h.

Fala Ghizini de Americana

O secretário municipal de Educação, Vinicius Ghizini, ressaltou a relevância da medida para a rede de ensino. “A chegada de estagiários às escolas da rede fortalece as equipes pedagógicas e qualifica o atendimento oferecido aos nossos estudantes”, declarou.

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