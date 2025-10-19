A Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Saúde, realizou neste sábado (18) o Dia D de Multivacinação, em sete Unidades Básicas de Saúde (UBSs) do município. Ao longo do dia, 330 pessoas foram atendidas pelas equipes de saúde e 502 doses de vacinas foram aplicadas.

Também foram realizadas 31 pesagens de beneficiários do Programa Bolsa Família, como parte do acompanhamento das condicionalidades de saúde.

A ação, que integra a campanha nacional de atualização vacinal, teve como objetivo reforçar a importância da imunização e facilitar o acesso da população aos imunizantes de rotina. Dentre as principais vacinas aplicadas, estão as da gripe, febre amarela, varicela, difteria e tétano, hepatites, entre outras.

A mobilização contou com o apoio de estagiárias do curso de Enfermagem da Faculdade de Americana (FAM), que auxiliaram nas atividades de acolhimento e organização dos atendimentos na UBS da Vila Mathiensen.

Dia D de Multivacinação

O secretário de Saúde, Danilo Carvalho Oliveira, destacou a relevância da iniciativa.

“O Dia D tem um papel essencial no fortalecimento da cultura da vacinação. É um momento em que a população se aproxima ainda mais dos serviços de saúde e reforça o compromisso com a prevenção. Mesmo com o tempo instável, tivemos uma boa adesão, o que demonstra a consciência e o engajamento das famílias com o cuidado coletivo”, afirmou.

A coordenadora da Unidade de Serviços de Saúde Básica e Preventiva, Simone Maciel, também elogiou a adesão da população. “Foi um sábado de diálogo e cuidado com os moradores. Cada pessoa que atualiza sua caderneta de vacinação ajuda a fortalecer a proteção de toda a comunidade. A participação das famílias e o empenho das equipes de saúde foram fundamentais para o sucesso da ação”, disse.

A vacinação de rotina segue normalmente de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h, em todas as UBSs. As unidades Praia Azul e São Vito possuem horário estendido, até as 20h.

