A atriz Larissa Manoela, 24, publicou uma série de fotos em um ensaio ousado nas redes sociais, exibindo o corpo como parte de uma ação de conscientização sobre o câncer de mama. A iniciativa integra o movimento Outubro Rosa, voltado à prevenção e ao diagnóstico precoce da doença.

Mensagem de conscientização

Na legenda das imagens, Larissa reforçou o objetivo da campanha. “Outubro Rosa: um mês de conscientização, saúde, cuidado e vida! Faça o autoexame e previna-se! Prevenir é amar”, escreveu, incentivando o público a adotar hábitos de autocuidado.

Repercussão positiva entre os fãs de Larissa Manoela

Nos comentários da publicação, seguidores elogiaram a atitude da atriz. “Belíssima! E eu nem tô falando fisicamente, que é tão óbvio. De alma e coração”, escreveu o perfil de fã @larim.memories. “Quando a influência é usada de forma digna e consciente”, reforçou outro comentário. “As fotos ficaram lindas. Minha afilhada de 6 anos disse: ‘Oxe, que mulher doida, por que ela está sem camisa?’… Mas expliquei para ela a real intenção das fotos, que é a conscientização. As crianças são tão puras”, comentou @_giovannelle.

