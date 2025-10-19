CCL de Americana recebe vivência musical gratuita nesta 2ª-feira

Leia + sobre diversão e arte

O Centro de Cultura e Lazer (CCL) de Americana recebe na próxima segunda-feira (20), às 19h, uma vivência musical com a pianista e educadora Janice Pezoa, que vai conduzir uma masterclass com o tema “Música Brasileira – Seus Estilos e Ritmos”. O evento é gratuito e acontece no auditório do CCL, na Avenida Brasil, nº 1.293, no Jardim São Paulo. Voltada a estudantes, músicos, educadores e apreciadores da boa música, a iniciativa conta com apoio da Prefeitura, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo e da Escola Municipal de Música Heitor Villa-Lobos.

Dedicada à diversidade da música brasileira, explorando seus estilos, ritmos e períodos mais marcantes, a atividade vai combinar explicações acessíveis e demonstrações ao vivo, em formato de duo, com performances ao piano, voz e percussão, revelando as nuances que distinguem gêneros como samba, bossa nova, choro, baião e outros.

A experiência vai permitir também a interação do público por meio de perguntas e comentários, oferecendo uma oportunidade de aprendizado envolvente que une conhecimento, prática e sensibilidade artística. O objetivo é ampliar a percepção sobre a riqueza rítmica e harmônica que faz da música brasileira um patrimônio artístico singular.

“Essa é uma excelente oportunidade de valorizarmos a riqueza da nossa música brasileira e, ao mesmo tempo, promovermos o aprendizado por meio da troca entre artistas, estudantes e o público. A iniciativa reforça o nosso compromisso contínuo em ampliar o acesso à cultura e incentivar experiências que unem conhecimento, arte e sensibilidade”, destacou o secretário de Cultura e Turismo de Americana, Vinicius Ghizini.

A ação integra a contrapartida educativa do Juca Jazz Festival 2025, evento realizado em setembro, na Praça José Rampazzo, pelo Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Cultura, Economia e Indústria Criativas, através do fomento ProAC SP.

Sobre a pianista

Pianista campineira formada em piano erudito pelo Conservatório Musical Campinas e bacharel em Música Popular pela Unicamp, Janice Pezoa tem sólida atuação nas áreas erudita e popular. Atuou como pianista na Orquestra Sinfônica Municipal de Campinas (OSMC) e atualmente é tecladista da Orquestra Rock, acompanhando grandes nomes do rock nacional e integrando projetos como o grupo Folkadélicos (folk e composições autorais), o Grupo Chiquinha Gonzaga (choro com instrumentistas mulheres) e o trio Triálogo, dedicado ao jazz e blues com arranjos contemporâneos.

Como educadora, lecionou em instituições como o Conservatório Musical Campinas, Conservatório Carlos Gomes, IASP, EM&T e Colégio Notre Dame, e hoje ministra aulas particulares de piano erudito e popular, além de teoria e percepção musical voltadas à preparação para vestibulares de música.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP