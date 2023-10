Americana. Todos vereadores vêm pra reeleição?

Existe a previsão de que todos os vereadores de Americana

venham candidatos a reeleição no ano que vem. O que não aconteceu na última eleição, quando mais de um terço dos ‘donos de mandato’ não foram para a disputa. Sem sete nomes disputando a reeleição em 2020, novatos entraram e a configuração da Câmara da cidade mudou bastante. Foram eleitas duas novatas e dois pastores ocuparam espaço na casa de leis.



Em 2020, quatro vereadores concorreram a prefeito (Giovana, Rafael Macris, Dr Ondas e Kim Jorge), dois concorreram a vice-prefeito (o atual Odir Demarchi e Welington Rezende) e um Odair Dias saiu para coordenar a campanha do PSDB (Rafa Macris prefeito Ricardo Molina vice).

