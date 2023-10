Cruzada bolsonarista ataca Bis e Felipe Neto

Cruzada- Diversos políticos bolsonaristas (apoiadores do ex-presidente

Jair Bolsonaro (PL) têm puxado nas redes sociais um “boicote” à Lacta, empresa proprietária da marca Bis.

O ato ocorre em protesto a recente parceria entre a Bis e Felipe Neto, maior youtuber do país e influenciador digital. “Aqui em casa, ninguém vai financiar Felipe Neto. Bis aqui NUNCA MAIS! Aqui só vamos comer Kitkat”, publicou o deputado federal Carlos Jordy (PL-RJ).

INVERTIDA– Personalidades adversárias que rejeitam o bolsonarismo adotaram duas táticas para confrontar o time Bolsonaro. A primeira foi postar fotos com chocolates Bis. E a outra foi associar o filho do ex-presidente Flávio Bolsonaro, acusado de fazer lavagem de dinheiro do esquema de rachadinha exatamente com uma loja de chocolates.

Leia + sobre comida, bebida e receitas aqui

A ação entre Bis e Felipe Neto foi anunciada na última terça-feira (10/out), durante a participação do maior youtuber do Brasil no podcast PodPah.

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP