Anvisa da prazo de 1 ano na nova rotulagem de alimentos

1 ano- Desde que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa)

aprovou a nova norma sobre a rotulagem nutricional de alimentos embalados, que estabelece a obrigatoriedade das informações nutricionais na parte da frente do produto, além de mudanças na tabela e nas alegações nutricionais para produtos processados embalados, as empresas buscaram adequação para não serem autuadas, já que as multas começariam a partir de outubro de 2023.

No entanto, a RESOLUÇÃO – RDC Nº 819, DE 9 DE OUTUBRO DE 2023 altera a RDC nº 429, de 8 de outubro de 2020, que dispõe sobre a rotulagem nutricional dos alimentos embalados, que diz que “fica permitido, para os produtos de que trata o caput do art 50, o esgotamento até 09/10/2024 do estoque de embalagens e rótulos adquiridos até 08/10/2023, que poderão ser comercializados nos termos do § 4º do artigo 50.” (NR)

Como explica o diretor da Camargo, Felipe Toledo, “Com isso, as indústrias não precisam mais enviar solicitações por meio de ofício, pois um prazo foi concedido para todos, mas é importante esclarecer que este não é um novo prazo de adequação, mas sim um prazo para esgotar o estoque de embalagens com a antiga rotulagem nutricional, evitando assim prejuízos”.



Sobre a Camargo Embalagens: Desde 2005 a fábrica de embalagens laminadas flexíveis com sede em Tietê (SP), atende todos os segmentos da indústria, com destaque para a totalidade do mercado alimentício, graças ao seu moderno parque industrial com tecnologia de impressão em rotogravura e digital onde opera com matéria-prima e substratos de alta qualidade, laminação com ou sem solvente, atendendo projetos customizados, de acordo com as especificações técnicas de cada cliente. Em constante evolução, a Camargo Cia de Embalagens possui a estrutura de uma grande empresa, com a simplicidade e agilidade de uma pequena. E agora a empresa apresenta duas novidades: acaba de obter a certificação ISO 9001:2015 pela conformidade do Sistema de Gestão da Organização e a certificação FSSC 22000, norma reconhecida internacionalmente para segurança de alimentos.

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP