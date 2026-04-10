O prefeito de Americana, Chico Sardelli, anunciou nesta sexta-feira (10) a implantação do novo Banco de Sangue do Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi. O setor passará a funcionar em um novo espaço dentro das instalações do HM, próximo à sala da Diretoria, com entrada pela Avenida Nossa Senhora de Fátima, facilitando o acesso e o estacionamento dos doadores.

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As estruturas serão completamente reformadas para atender às necessidades do serviço, proporcionando um ambiente mais amplo, acolhedor e organizado. As obras têm previsão de início para segunda-feira (13).

Banco de Sangue de Americana 30 anos

O anúncio acontece no dia em que o Banco de Sangue de Americana completa 30 anos de funcionamento. O chefe do Executivo visitou o local esta semana, acompanhado do secretário de Saúde, Danilo Carvalho Oliveira, do secretário de Planejamento, Diego Guidolin, e dos vereadores Jean Mizzoni e Wagner Rovina.

Com área de 201 m², superior aos 127 m² da estrutura atual, o novo Banco de Sangue contará com recepção, sala de coleta, espaço para recuperação e lanche, salas de triagem clínica e hematológica, salas de fracionamento e imunohematologia, laboratório, sanitários (masculino, feminino e adaptado para pessoa com deficiência), copa e depósito de materiais de limpeza.

“Essa ótima notícia representa um avanço importante para a saúde de Americana, oferecendo mais conforto, organização e segurança tanto para os doadores quanto para os profissionais que atuam no serviço. Essa é uma demanda antiga e reforçada pelos vereadores Jean Mizzoni e Wagner Rovina, que ouviram a população e os funcionários e contribuíram diretamente para a construção dessa solução. É um trabalho coletivo, pensado com responsabilidade, para garantir um atendimento mais humanizado e eficiente à nossa população”, celebrou o prefeito Chico.

O novo espaço trará ganhos significativos para o funcionamento do setor, com ampliação da capacidade de atendimento, melhor fluxo de trabalho entre as equipes e mais comodidade aos doadores. A nova estrutura também permitirá maior organização dos processos internos, contribuindo para a agilidade nas coletas e na análise do sangue, além de reforçar as condições de segurança e qualidade em todas as etapas do atendimento.

“Essa reestruturação vai qualificar ainda mais o serviço prestado pelo Banco de Sangue, com um espaço adequado às exigências técnicas e preparado para atender melhor a população. Estamos investindo em uma estrutura que proporciona mais eficiência no atendimento, melhores condições de trabalho para as equipes e um ambiente mais acolhedor para quem realiza esse ato tão importante, que é a doação de sangue”, destacou o secretário de Saúde de Americana, Danilo Carvalho Oliveira.

O investimento nas novas instalações é de aproximadamente R$ 500 mil, recursos provenientes de contrapartidas propostas pela administração municipal dentro das Condições de Aceitação de Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV) de dois empreendimentos. O projeto foi elaborado pela Secretaria Municipal de Planejamento.

Atualmente, o Banco de Sangue do HM funciona de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 13h, com entrada pelo estacionamento da Rua Cuiabá, no Jardim Nossa Senhora de Fátima. O setor seguirá funcionando normalmente neste local até a inauguração do novo espaço.

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