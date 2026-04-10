Nem Vorcaro nem Master – O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) reconheceu o Sicoob em cinco categorias durante o evento Reconhecimento BNDES — Agentes Financeiros 2025, realizado em São Paulo.

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O Sistema conquistou o 1º lugar em NPS Foco no Cliente, medido por pesquisa direta com usuários das linhas do banco, e o 1º lugar em Desenvolvimento Regional Norte.

Além disso, o Sicoob foi reconhecido nas categorias Agente de Destaque, Microcrédito e Pequenos Negócios e FGI Tradicional e FGI PEAC.

A conquista em NPS Foco no Cliente é medida por pesquisa realizada diretamente com os tomadores de crédito das linhas do BNDES, ou seja, o voto vem de quem viveu a experiência na prática:

empreendedores, agricultores e pequenos negócios que passaram por todo o processo, da solicitação à liberação dos recursos.

Ser a instituição com maior índice de satisfação nessa avaliação significa que o Sicoob entrega além do crédito, entrega atendimento que acompanha o cooperado no dia a dia do negócio, com proximidade e resposta que vão além da operação financeira.

Vorcaro e escândalo

O banqueiro Vorcaro e seu banco Máster levaram o sistema bancário a um escândalo desde o final de 2025 com prisões e políticos e ministros do Supremo acusados de conluio com ele.

Vorcaro segue preso em Brasília.

Já o primeiro lugar em Desenvolvimento Regional Norte reflete o avanço consistente do Sicoob em uma região que ocupa cada vez mais espaço na agenda econômica, ambiental e social do Brasil e do mundo.

“Fortalecer o cooperativismo no Norte significa levar crédito acessível e atendimento de qualidade a territórios onde o sistema financeiro ainda tem muito espaço para crescer, e onde cada operação contribui para um desenvolvimento mais equilibrado e enraizado nas comunidades locais”, comenta Janderson Facchin, diretor administrativo e financeiro do Sicoob.

Com mais de 4,7 mil pontos de atendimento e presença em cerca de 420 municípios onde nenhuma outra instituição financeira está presente, o Sistema realizou mais de R$ 6,6 bilhões em negócios e mais de 27 mil contratos operações em linhas e programas no BNDES em 2025. A parceria entre as instituições soma R$ 13,5 bilhões de saldo devedor, distribuída entre micro e pequenos negócios, produtores rurais e empreendedores em todas as regiões do país.

“A parceria com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social é fundamental para ampliar a oferta de crédito de longo prazo no país, sobretudo em regiões e segmentos menos atendidos. Em conjunto, conseguimos levar esses recursos a quem mais precisa, com capilaridade e proximidade. Os reconhecimentos refletem a qualidade da experiência entregue ao cooperado e a consistência da nossa atuação na ampliação do acesso ao crédito com impacto local”, afirma o executivo.

Sobre o Sicoob

Instituição financeira cooperativa, o Sicoob tem mais de 9,7 milhões de cooperados e está presente em todos os estados brasileiros e no Distrito Federal. Oferece serviços de conta corrente, crédito, investimento, cartões, previdência, consórcio, seguros, cobrança bancária, adquirência de meios eletrônicos de pagamento, dentre outras soluções financeiras.

É formado por 321 cooperativas singulares, 14 cooperativas centrais e pelo Centro Cooperativo Sicoob (CCS), que é composto por uma confederação e um banco cooperativo, além de uma processadora e bandeira de cartões, administradora de consórcios, entidade de previdência complementar, seguradora e um instituto voltado para o investimento social.

Ocupa a primeira colocação entre as instituições financeiras com maior número de agências no Brasil, com mais de 4,7 mil pontos de atendimento, e, em mais de 420 municípios, é a única instituição financeira presente.

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