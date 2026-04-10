Vereador Dudu Lima cobra melhorias na via que liga Sumaré a Paulínia

Proposta aprovada em plenário solicita intervenção imediata na PLN 190, que apresenta risco de afundamento e acidentes

A Câmara Municipal de Sumaré aprovou, por unanimidade, a Moção nº 51/2026, de autoria do vereador Dudu Lima (Cidadania), durante a 10ª sessão ordinária realizada nesta terça-feira (7). A proposta recebeu 20 votos favoráveis. A moção é um apelo à Prefeitura de Paulínia para que adote medidas urgentes de manutenção e reestruturação da via PLN 190, importante ligação entre os municípios de Sumaré e Paulínia.

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No documento, o parlamentar destaca as condições críticas da estrada, que apresenta deformações severas e pontos de erosão sob o asfalto, com risco iminente de afundamento da pista. A situação é agravada pelo intenso tráfego de caminhões pesados, veículos de coleta de lixo, transporte escolar e demais usuários que utilizam diariamente a via.

Segundo o vereador, o cenário atual representa um risco significativo à segurança viária, podendo ocasionar acidentes graves. A moção solicita intervenções como a criação de acostamento, reparos emergenciais nos trechos mais danificados, recuperação do leito viário e a realização de estudos técnicos para evitar novos problemas estruturais.

O texto também ressalta a importância da cooperação entre os municípios, já que a via impacta diretamente a mobilidade regional e a segurança de moradores de ambas as cidades. “A responsabilidade pela manutenção e conservação das vias públicas é compartilhada entre os entes municipais, especialmente quando uma via localizada em um município impacta diretamente a segurança e a mobilidade de cidadãos de outro”, alerta Dudu.

A moção será encaminhada ao prefeito de Paulínia, Danilo Barros, à Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana e à Câmara Municipal de Paulínia, para conhecimento e providências.

Demais moções e requerimentos Vereadores

O plenário da Câmara também aprovou outras duas moções, ambas de congratulação. O presidente Hélio Silva (Cidadania) homenageou a professora Stella Godoi, em reconhecimento à excelência no desenvolvimento de projetos educacionais transversais e ao incentivo ao protagonismo estudantil no município de Sumaré. Já o vereador Welington da Farmácia (MDB) prestou homenagem à Comissão da Mulher Advogada e de Defesa dos Direitos da Mulher da OAB Sumaré.

Durante a sessão, também foram aprovados três requerimentos para concessão da Medalha Tiradentes. A solenidade de entrega das honrarias, que reconhece o trabalho de profissionais das forças de segurança, está marcada para o dia 16 de abril, às 19h, no plenário da Câmara.

Ordem do Dia

Nenhum projeto de lei foi aprovado na sessão. As quatro propostas previstas na Ordem do Dia foram retiradas de votação após pedido de vista apresentado pelo vereador Lucas Agostinho (União Brasil). Entre os projetos adiados estão: o PL nº 288/2025, do vereador Rai do Paraíso (Republicanos), que institui o Programa “Vigilância Inteligente”; o PL nº 88/2025, de Rudinei Lobo (PSB), que propõe a adoção da metodologia ABA para inclusão de crianças com TEA na rede municipal; o PL nº 38/2026, de Tião Correa (PSDB), que cria o programa “Movimento Azul: Esporte ao ar livre para autistas”; e o PL nº 50/2026, do vereador Professor Edinho (Republicanos), que institui o Programa CELTI — Centro de Estudos Livres da Terceira Idade.