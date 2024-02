Americana vive aumento de 342% nos casos confirmados de dengue

O município de Americana vive um aumento relâmpago nos casos de Dengue. Só nos 19 primeiros dias de fevereiro foram confirmados três vezes mais casos que em janeiro inteiro.

Segundo dados apurados pelo Novo Momento, disponibilizados pela Secretaria de Saúde, já são 58 pacientes com laudo confirmado para a doença, sendo que 17 foram confirmados no mês anterior e 41 em fevereiro, sendo que 24 só nos últimos três dias (16 a 19/02).

Durante os 28 dias de fevereiro do ano passado, Americana havia confirmado 22 casos.

SUSPEITOS: O número de casos suspeitos também disparou. Foram 117 em janeiro 274 este mês. Felizmente, não há óbitos. Três pacientes estão internados no HM com essa comorbidade.

AÇÕES DA PREFEITURA: Com exclusividade, a administração informou que já confirmou presença no Dia D, que será realizado pela Secretaria Estadual de Saúde com ações de combate ao mosquito.

Desde o início do ano a Prefeitura já visitou mais de 4.100 imóveis. Um carro de som está circulando nos bairros, informando a população sobre o mutirão e pedindo a colaboração de todos para a eliminação de possíveis criadouros.

A 1ª etapa do mutirão contra a dengue em Americana finalizou no Bairro Cidade Jardim na sexta-feira, dia 16. Nesta etapa, a prefeitura recolheu duas toneladas de materiais considerados potenciais criadouros do mosquito Aedes aegypti, transmissor da doença