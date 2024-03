O processo de concessão do DAE divide a opinião do americanense.

É o que revela pesquisa feita pela Memento em fevereiro. O levantamento questionou se o entrevistado apoiava totalmente, em partes ou se era totalmente contra ou contra ‘em partes’ à privatização do sistema de esgoto da cidade.

Perguntados se são “A favor ou contra a privatização do DAE?” 39,5% disseram ser A FAVOR “com certeza” enquanto 16,1% responderam ser “talvez” a favor.

Já o time contrário a transferência da Gestão para o setor privado é um pouco menor. Disseram ser “difícil” apoiar a venda 10,1% e responderam que “de jeito nenhum” apoiam o processo 34,1%

No final do ano passado, a Câmara de Americana alterou a legislação de modo a permitir que a prefeitura avance com o processo de concessão do sistema de esgoto da cidade.

O atendimento do serviço de água tem sido um problema na cidade nas três últimas gestões e parte da esperança estaria depositada na concessção, que traria novos investimentos.

Os contrários à venda do serviço apontam que haveria aumento quase que imediato para o consumidor final.

