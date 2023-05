Americanense é promovida como repórter da TV Band

A jornalista Milena Barros, muito querida em toda região, agora assume um espaço de maior visibilidade no Grupo Bandeirantes.

Com atuações em diversos veículos, Milena revolucionou a comunicação em Americana há aproximadamente 10 anos, durante sua belíssima passagem pelo programa local Atual Mix.

Sucesso na UP TV, ela já trabalhou em outros projetos como o CarMotorShow, Samurai Filmes, na locução da Rádio Azul e também como locutora na Nativa FM.

Mãe de 4 princesas, Milena agora estreia no quadro Na Boca do Povo, no Band Mulher.

