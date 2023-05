A Secretaria de Planejamento de Americana realizou, nesta quinta-feira (25), uma reunião de acompanhamento do Censo de 2022, com a apresentação dos dados preliminares do levantamento iniciado em agosto de 2022 e finalizado em fevereiro de 2023 pelo IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Segundo os números apresentados, 1.748 domicílios de Americana ainda não foram recenseados. Esse número representa 1,96% dos 87.363 domicílios ocupados na cidade.

“Até amanhã, dia 26 de maio, ainda é possível agendar uma entrevista. Basta o morador ligar para os números 137 (disque-censo) ou 0800 7218181”, afirmou o diretor do IBGE de Americana, Elioenai Wilcesky Tosini Neves.

Neves explicou ainda que o censo é realizado a cada dez anos e afere o número de habitantes da cidade e as características da população, informações necessárias para nortear a implantação de políticas públicas. Além disso, os recenseadores fazem um cadastro nacional de endereços e uma pesquisa urbanística do entorno, registrando se aquela determinada área conta com asfalto, água encanada, bueiros, entre outros itens.

Outro dado preliminar apresentado demonstra que o número de pessoas por domicílio diminuiu, em Americana. Em 2010, a média de pessoas que residiam em um domicílio era de 3,09; agora, em 2022, esse índice caiu para 2,66 moradores.

“Os dados coletados pelos recenseadores são muito importantes para que a Prefeitura elabore políticas públicas que atendam, de fato, as demandas da população. Com esses números, podemos ter um retrato bastante confiável da cidade”, salientou o secretário de Planejamento da Prefeitura de Americana, Diego de Barros Guidolin.

Além de Guidolin, estiveram presentes à reunião a socióloga e especialista em gestão da cidade, Maria Aparecida Martins Feliciano, os vereadores Lucas Leoncine e Silvio Dourado, além de representantes da sociedade civil.

A expectativa é de que o IBGE faça a divulgação oficial dos dados do Censo 2022 no dia 28 de junho.