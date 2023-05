Obras de reforma da UBS Cariobinha avançam

As obras de reforma da UBS (Unidade Básica de Saúde) “Dr. Pedro Pioli”, do bairro Cariobinha, estão em ritmo acelerado. Os trabalhadores já reconstruíram um novo balcão da recepção, removeram pisos e revestimentos e estão preparando as paredes para nova pintura e também fazendo um novo contrapiso.

Os serviços a serem executados no prédio vão contemplar a revisão e substituição de parte do telhado; ampliação da cobertura na entrada principal; substituição do piso; mudança na área da recepção; construção de um banheiro destinado a pessoas com deficiência em um dos consultórios; substituição das portas, armários, e do alambrado por gradil, além de pintura interna e externa.

Para viabilizar a execução das obras, a Secretaria de Saúde transferiu os atendimentos para a UBS do bairro São Vito e a UAD (Unidade de Atendimento Domiciliar), até a conclusão da reforma. A UBS do bairro São Vito está localizada na Rua Vicente Caravieri, nº 300, a cerca de 100 metros da UAD, na Rua Chucri Zogbi, nº 540.

Os atendimentos médico e de enfermagem, bem como a coleta de sangue, estão sendo feitos na UAD, enquanto que na UBS São Vito são realizados os procedimentos diversos, como curativos, vacinas, entre outros.

A reforma será realizada por meio de uma emenda parlamentar do deputado federal Alencar Santana Braga (PT), intermediada pela vereadora Professora Juliana, sendo que a prefeitura irá investir R$ 20.286,72 de contrapartida, totalizando R$ 420.026,72 de investimentos. Toda a tramitação documental para viabilizar os recursos foi realizada pela Secretaria de Gestão de Convênios.

Reforma da ESF São José entra na reta final

As obras de manutenção e revitalização da ESF (Estratégia Saúde da Família) do bairro São José, na região da Praia Azul, estão em fase de conclusão. Nesta quinta-feira (25) os trabalhadores atuaram na finalização da pintura externa, instalação de portas, no acabamento do telhado e na estruturação de uma cobertura em frente à sala dos agentes comunitários de saúde.

No prédio já foram substituídos o piso externo, a rede elétrica e os revestimentos das salas de procedimentos; também já foram instalados aparelhos de ar-condicionado, um novo telhado e feita a pintura interna.

O prefeito Chico Sardelli destacou que o novo espaço irá beneficiar tanto os usuários da unidade quanto os trabalhadores do local. “Em breve iremos entregar mais uma unidade básica de saúde totalmente reformada; quem ganha é a população que utiliza os serviços de saúde da nossa rede municipal. Os profissionais da unidade também serão beneficiados, pois haverá melhor ambiência de trabalho a todos”, afirmou Chico.

O custo do empreendimento é de aproximadamente R$ 700 mil, oriundos de uma emenda parlamentar do deputado federal Miguel Lombardi, no valor de R$ 1.500.000,00. A emenda é destinada ao custeio e manutenção na rede básica de saúde e foi intermediada pelo vice-prefeito Odir Demarchi.

Odir comemorou o avanço das obras e disse estar ansioso pela reabertura da unidade. “É sempre um motivo de muita alegria poder entregar à população um espaço revitalizado; porque não basta apenas garantir as equipes de profissionais para realizar o trabalho, também é preciso cuidar dos espaços em que eles atuam. Eu estou muito ansioso quanto à reabertura da unidade”, comentou.

Ainda resta concluir a rede hidráulica, a substituição dos vidros das janelas, a instalação de novas esquadrias, e uma nova identificação visual em todos os espaços do prédio.

Para o secretário de Saúde, Danilo Carvalho Oliveira, a reforma representa uma grande conquista, pois havia muito tempo que o prédio da ESF São José não recebia qualquer intervenção. “Esta é uma das unidades mais antigas e fazia um bom tempo que não recebia qualquer tipo de reforma. Então, eu considero uma conquista enorme da população e dos profissionais, porque as obras ali realizadas irão proporcionar melhores condições de trabalho e fazer com que o ambiente se torne mais harmonioso e acolhedor”, destacou.