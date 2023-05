O prefeito Chico Sardelli anunciou nesta quinta-feira (25) uma série de mudanças no estacionamento rotativo de Americana, entre elas o fim da fiscalização feita por meio de câmeras instaladas em carros, a diminuição de 40% no total de vagas com cobrança, novas formas de compra do ticket e o congelamento da tarifa por mais 2 anos. Todas as alterações foram alinhadas entre a prefeitura, a Estapar (empresa que opera o serviço) e a Acia (Associação Comercial e Industrial de Americana).

O anúncio foi feito durante entrevista coletiva realizada na Prefeitura de Americana, ao lado do vice-prefeito Odir Demarchi, o presidente da Câmara Thiago Brochi, o secretário de Desenvolvimento Econômico, Rafael de Barros, o presidente da Acia, Marcelo Fernandes, e o diretor institucional da Estapar, Adelcio Antonini.

As mudanças anunciadas são fruto de negociações entre a Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e a Estapar. Foram levados em conta os apontamentos da Acia, comerciantes nas áreas de abrangência, secretarias envolvidas e feedbacks dos próprios usuários.

“Fizemos um trabalho de muito diálogo entre todos os envolvidos, ouvindo principalmente a população que utiliza o serviço. O estacionamento rotativo é necessário para que as pessoas consigam encontrar vagas no Centro para frequentar o comércio, mas é preciso que o serviço seja de fácil acesso a todos, por isso, estamos anunciando uma série de mudanças para atender ao clamor dos americanenses”, disse o prefeito Chico Sardelli.

Após as tratativas, ficou definido que, em até 90 dias, será interrompida a fiscalização por meio das câmeras instaladas em carros que circulam pelas áreas de abrangência. A notificação passará a ser feita somente por fiscais a pé, que deixarão avisos nos veículos em situação irregular.

Com a retirada dos carros, haverá mais fiscais a pé, e todos eles farão a venda do ticket, facilitando o processo para as pessoas que têm dificuldade em utilizar os parquímetros. Haverá o mínimo de um fiscal para cada 90 vagas, 16 pontos fixos de venda em comércios, além de um ponto fixo no calçadão. O aplicativo Zul+ também segue em funcionamento.

Além disso, a área de abrangência será reduzida em 40% em relação ao previsto no contrato inicial, firmado em 2018. Ao invés das 2.254 estipuladas no documento, a Área Azul passará a ter apenas 1.366 vagas. A cobrança será retirada de ruas da extremidade da área de cobertura, onde as estatísticas apontam que há menos uso do serviço. Esses pontos serão divulgados posteriormente, mas já há dois definidos: Rua Carioba (pós-linha férrea) e nas ruas laterais ao Mercado Municipal.

Outro ponto acordado entre a prefeitura e a Estapar é que não haverá aumento no valor da tarifa nos próximos dois anos. O valor não passa por reajustes desde 2018, quando o contrato foi assinado. Além disso, no novo acordo, o índice passará a ser o IPCA, e não mais o IGPM.

Todas as mudanças devem ser implantadas em prazo máximo de 90 dias, período em que deve haver reforço no quadro de funcionários da empresa para atender à nova demanda, bem como finalização dos estudos das ruas que deixarão de ter a cobrança de área azul, entre outros ajustes.

O secretário Rafael de Barros e o vice-prefeito Odir Demarchi comemoraram as mudanças.

“Desde o primeiro dia de governo temos trabalhado para promover essas mudanças tão esperadas pela população, fico contente em poder ver essas mudanças acontecerem”, disse Odir.

“Essas alterações são pedidos de toda a comunidade e fruto de muito diálogo com a empresa Estapar, que soube entender as necessidades de Americana para melhorar esse serviço em nossa cidade”, disse Barros.

“Buscamos sempre trabalhar lado a lado com a Prefeitura, analisando todas as demandas de forma conjunta e mirando soluções que colaborem para uma melhor experiência aos usuários. Dessa forma, mantemos o nosso compromisso de oferecer um serviço que impacta de forma positiva na gestão da mobilidade urbana da cidade e na experiência do motorista”, disse o diretor institucional da Estapar, Adelcio Antonini.