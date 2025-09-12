Amigos do Samba da Raça no Bar do Pezão: música e solidariedade neste sábado

Neste sábado, dia 13, o Bar do Pezão, tradicional casa localizada na Av. Paschoal Ardito, 301, em Americana, será palco do evento beneficente “Amigos do Samba da Raça”. A partir das 17h, o local se transformará em um grande centro de celebração da cultura do samba e, principalmente, de solidariedade. O evento tem como objetivo resgatar a essência das tradicionais rodas de samba e, ao mesmo tempo, contribuir para a comunidade, arrecadando alimentos não perecíveis para pessoas em situação de vulnerabilidade social.

Samba e Solidariedade: A Força da União

O “Amigos do Samba da Raça” vai além da diversão e da boa música; ele é um verdadeiro movimento de transformação social. Durante o evento, os organizadores pedem que cada participante leve 1kg de alimento não perecível, que será destinado a famílias que recebem apoio do projeto. A ação reflete a verdadeira essência do samba, que sempre foi uma expressão de união, apoio e solidariedade. Com a sua contribuição, cada participante não só terá a chance de desfrutar de uma noite de muita música e dança, mas também de fazer a diferença na vida de pessoas em situações difíceis.

O Bar do Pezão: Um Espaço de Cultura e Tradição

Localizado no coração de Americana, o Bar do Pezão é conhecido por ser um reduto da cultura popular e da boa música. Desde 1986, a casa recebe público de todas as idades e regiões, promovendo um ambiente acolhedor e cheio de história. Com uma programação diversificada, o bar se consolidou como um dos principais pontos de encontro para quem ama samba e deseja compartilhar bons momentos em boa companhia.

Neste evento, o bar abre suas portas para mais uma ação solidária, com o apoio de seus clientes e colaboradores. A parceria entre Anderson Kbca – Produtor Cultural e o Bar do Pezão é fundamental para que a festa aconteça com toda a infraestrutura necessária para receber o público com conforto e segurança.

A Magia do Samba e a Força da Comunidade

“Amigos do Samba da Raça” é uma homenagem ao samba de raiz e à força da comunidade. A proposta é reunir sambistas, simpatizantes do gênero e pessoas de todas as idades para uma tarde de confraternização. A festa contará com a presença de músicos e grupos de samba da região, criando um clima autêntico e contagiante. A cada batida de pandeiro, a cada toque de tamborim, a energia do samba vai invadir o Bar do Pezão, e os convidados terão a oportunidade de aproveitar um dos maiores prazeres da vida: a música, acompanhada pela alegria de saber que estão contribuindo para uma causa nobre.

Solidariedade: O Verdadeiro Ritmo do Samba

A ideia central do evento é mostrar que o samba vai além das notas musicais: ele é um movimento de transformação social, capaz de gerar impacto e acolhimento para aqueles que mais necessitam. Cada quilo de alimento arrecadado será uma peça fundamental para quem já é atendido pelo projeto, trazendo alívio e esperança para as famílias que enfrentam dificuldades.

Sobre o Projeto Amigos do Samba da Raça

O “Amigos do Samba da Raça” é um projeto que visa resgatar a tradição das rodas de samba, criando um espaço para que a cultura e a solidariedade caminhem juntas. Com apoio de parceiros e da comunidade, a iniciativa realiza ações beneficentes que fazem a diferença na vida de muitas pessoas. Além da arrecadação de alimentos, o evento fortalece a mensagem de que, juntos, podemos criar um mundo melhor, onde o samba e a generosidade andam de mãos dadas.

Convite ao Público:

O “Amigos do Samba da Raça” está pronto para agitar o Bar do Pezão, mas também para transformar vidas. O evento é aberto ao público e a entrada é gratuita, com a solicitação de doação de 1kg de alimento não perecível. Venha fazer parte dessa corrente de solidariedade e diversão!

Serviço:

Evento: Amigos do Samba da Raça

Data: 13 de setembro de 2025, a partir das 17h

Local: Bar do Pezão – Av. Paschoal Ardito, 301, Americana/SP

Entrada: Gratuita (solicitamos 1kg de alimento não perecível)

