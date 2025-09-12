O Departamento de Água e Esgoto (DAE) de Americana realiza neste sábado (13), das 9h às 12h, a “Operação Hidratação” com distribuição gratuita de água no Calçadão do Centro da cidade. A iniciativa tem como objetivo alertar a população sobre os cuidados necessários para evitar a desidratação diante da baixa umidade relativa do ar.

O superintendente do DAE, Marcos Morelli, destacou a importância da iniciativa. “Nesta época do ano, com o tempo seco, altas temperaturas e falta de chuvas, a umidade relativa do ar é muito baixa, sendo fundamental que haja uma hidratação adequada para evitar riscos à saúde. O DAE promove esta ação de orientação e prevenção, visando o bem-estar e a qualidade de vida da população”, explicou.

A equipe do DAE estará na Rua 30 de Julho, entre as ruas Vieira Bueno e Fernando de Camargo, próximo ao Magazine Luiza.

Alerta

Conforme a Defesa Civil de Americana, o alerta é necessário devido ao índice de URA (Umidade Relativa do Ar), que chegou a atingir 7,7% nesta semana, patamar considerado emergencial.

“Para o enfrentamento desta situação é recomendado que as pessoas evitem esforços físicos demasiados, tomem bastante água ou sucos, coloquem toalhas molhadas nas janelas, bacias com água na casa ou umidificadores, e evitem exposição excessiva ao sol. São medidas que devem ajudar a prevenir a desidratação, mantendo o bom funcionamento do organismo”, reforçou o coordenador da Defesa Civil, João Miletta.

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), a umidade relativa do ar abaixo de 60% já é considerada preocupante. Entre 31% e 40% é estado de observação; de 21% a 30%, estado de atenção; e entre 12% e 20%, alerta.