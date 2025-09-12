Espetáculo “O mundo escrito por elas” chega a escolas de Santa Bárbara
Por meio de recursos da Política Nacional Aldir Blanc, Santa Bárbara d’Oeste recebe nesta sexta-feira (12) e sábado (13) o espetáculo “O mundo escrito por elas”, que une teatro e dança para revisitar histórias clássicas sob uma nova perspectiva, conectando-as à realidade brasileira. A classificação é livre e a entrada é gratuita.
A primeira apresentação será nesta sexta-feira, às 19 horas, na Emefei Profª Maria M. G. Valente – Dª Bininha, no Romano. Já no dia seguinte, sábado (13), às 17 horas, o espetáculo será encenado na Emefei Antonia Fagnoli Furlan, no bairro 31 de Março.
Dirigida por Jobson Victor da Silva (direção geral) e Matheus Paulella (direção de cena), a montagem reinventa narrativas conhecidas, como Bela e a Fera, Jasmine e Ariel, promovendo reflexões sobre gênero, cultura e sociedade. Ao confrontar o imaginário dos contos de fadas com o cotidiano brasileiro, a peça valoriza a leitura, o protagonismo feminino e a luta por novos caminhos.
Realizado com recursos da Política Nacional Aldir Blanc, por meio do Governo Federal, Ministério da Cultura, Secretaria Municipal de Cultura e Turismo e Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, o projeto tem concepção artística de Jackeline Américo, também responsável pela coreografia e identidade visual, além de figurinos assinados por Priscila Lusvordes e roteiro de João Jacinto.
Serviço:
Espetáculo “O mundo escrito por elas”
Dia 12 de setembro (sexta-feira), às 19 horas
Local: Emefei Profª Maria M. G. Valente – Dª Bininha | Rua Padre Arthur Sampaio, 571, Conjunto Roberto Romano, Santa Bárbara d’Oeste/SP
Dia 13 de setembro (sábado), às 17 horas
Local: Emefei Antonia Fagnoli Furlan | Rua Gen. Couto Magalhães, 215, 31 de Março, Santa Bárbara d’Oeste/SP
Entrada gratuita
Classificação: Livre
