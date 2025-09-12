Na manhã desta sexta-feira (12), um jabuti foi resgatado pelo Grupo de Proteção Ambiental (GPA) da Guarda Municipal de Americana após ser encontrado ferido próximo ao Ribeirão Quilombo, na esquina da Avenida Bandeirantes com a Rua Carioba.
O animal silvestre estava caído às margens da via e corria risco de atropelamento. A equipe relatou que inicialmente o animal parecia estar morto, já que apresentava graves queimaduras pelo corpo. No entanto, ao ser tocado, reagiu aos estímulos.
Diante da situação, os guardas ambientais realizaram o resgate imediato e encaminharam o jabuti para atendimento médico-veterinário. Ele permanece internado na clínica Pets e Selvagens, no Jardim Santana, onde recebe os cuidados necessários.
A ocorrência mobilizou a equipe formada pelo Inspetor Jonas, Subinspetor De Paula e os GCMs Diego e Monaro, que estavam em patrulhamento na região quando receberam o chamado.
Jabuti no meio de queimadas
O local onde o animal foi encontrado havia sido atingido por queimadas recentes, o que pode ter causado os ferimentos no Jabuti. O GPA alerta sobre os perigos das queimadas, que aumentam no período de estiagem e representam uma ameaça tanto à fauna e à flora quanto à saúde da população, agravando problemas respiratórios.
A Guarda Municipal reforça que situações como essa devem ser imediatamente comunicadas. A população pode acionar o GPA pelo telefone 153 ou pelo WhatsApp (19) 3461-8342 sempre que presenciar incêndios ou encontrar animais silvestres em risco.
