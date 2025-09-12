Infraestrutura de Recarga Rápida (DC) cresce 59% em seis meses no Brasil

Estações públicas e semipúblicas sobem 14% desde fevereiro e chegam a 16.880

Leia + sobre economia, emprego e mercado

O Brasil tem 16.880 pontos públicos e semipúblicos de carregamento de veículos elétricos, segundo a última atualização concluída em agosto pela Tupi Mobilidade, em parceria com a ABVE. O destaque são os carregadores rápidos (DC), que cresceram 59% em seis meses. Na comparação com o levantamento anterior, de fevereiro (14.827), houve um crescimento de 14% na rede total de infraestrutura de recarga pública e semipública do país.

Considerando que a frota de veículos elétricos plug-in no Brasil (BEV e PHEV) totalizou 302.225 unidades (de 2022 a agosto de 2025, segundo a ABVE Data), chega-se a uma relação de 18 veículos por eletroposto. Desse total:

44,5% (134.592 veículos) são 100% elétricos (BEV) e dependem totalmente dos carregadores.

55,5% (167.633) são híbridos plug-in (PHEV) e têm dependência parcial da infraestrutura de recarga, pois também operam com motor a combustão.

INVESTIMENTOS

Dos 16.880 eletropostos existentes até agosto, 77% (13.025) oferecem carga lenta (AC), enquanto 23% (3.855) são carregadores rápidos (DC). Os números dos últimos seis meses indicam que o crescimento dos carregadores rápidos superou o dos carregadores lentos. “Esse avanço confirma uma tendência esperada: a queda de custos dos equipamentos e a crescente demanda dos usuários por recargas de longa distância levaram os operadores a priorizarem investimentos em DC”, disse Davi Bertoncello, diretor de Comunicação da ABVE e fundador da Tupi Mobilidade. “Em poucos anos, o que era considerado um gargalo passou a ser o vetor de maior expansão”.

Expansão dos Carregadores Rápidos (DC):

Fevereiro de 2025: 2.430

2.430 Agosto de 2025: 3.855

3.855 Crescimento: 59%

Expansão dos Carregadores Lentos (AC):

Fevereiro de 2025: 12.397

12.397 Agosto de 2025: 13.025

13.025 Crescimento: 5%

GEOGRAFIA

Atualmente, 1.499 municípios brasileiros contam com eletropostos públicos e semi-públicos. Na comparação com fevereiro de 2025 (1.363), houve um crescimento de 10% na disponibilidade de infraestrutura.

Evolução do número de municípios com pontos de recarga em cada região:

Região Fev/25 Ago/25 Evolução Norte 47 62 31,9% Nordeste 326 395 21,2% Sudeste 506 542 7,1% Sul 363 375 3,3% Centro-Oeste 121 124 2,5% Total 1.363 1.499 9,9%

Panorama regional da rede pública e semipública

O crescimento da infraestrutura se distribuiu de maneira desigual pelo território nacional, revelando diferentes estágios de maturidade:

Norte: +62,2% (de 254 em fevereiro para 412 pontos em, agosto), mostrando forte aceleração em regiões antes pouco atendidas.

Nordeste: +25,8% (615 novos pontos), reforçando a presença em polos turísticos e logísticos.

Centro-Oeste: +24,4%, puxado por Goiás e Distrito Federal, estratégicos no eixo Brasília–Goiânia.

Sudeste: maior rede instalada, com 8.035 pontos (+606), sustentando a liderança nacional.

Sul: +10,2% (352 novos pontos), crescimento mais moderado, porém consistente.

Os números evidenciam uma dinâmica de crescimento que combina expansão territorial e fortalecimento da rede existente. Segundo Davi Bertoncello, “o crescimento de 59% nos carregadores rápidos em seis meses mostra que o mercado já escolheu acelerar. Hoje, um operador de rede faz dez vezes mais com o mesmo investimento de cinco anos atrás”. “O desafio agora está nos carregadores lentos (AC), travados pela instabilidade regulatória e pela longa espera da nova norma da Ligabom (Conselho Nacional dos Comandantes de Bombeiros) sobre segurança nas operações de recarga em edifícios residenciais e comerciais”, concluiu.

A ABVE disponibiliza em seu site, por meio de seu BI (Business Inteligence), os números relativos ao mercado de vendas de veículos eletrificados. As informações são divididas em: Geral, Frotas, Geografia da Eletromobilidade e Eletropostos. As informações são atualizadas mensalmente.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP