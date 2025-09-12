CCL recebe 13ª edição da Feira Pet de Americana neste domingo

Leia + sobre diversão e arte

A 13ª edição da Feira Pet de Americana – Geraldo Pinhanelli acontece neste domingo (14), das 9h às 14h, no Centro de Cultura e Lazer (CCL), localizado à Avenida Brasil, 1.293, Jardim São Paulo. A entrada é gratuita, com doação solidária de ração ou sachê para cães e gatos resgatados. O evento tem o apoio da Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo.

A feira, que faz parte do Calendário Oficial do Município, terá expositores com produtos para pets e tutores, campanha para adoção de animais, presença de veterinários, microchipagem e vermifugação gratuitas, recreação Pet, flash tattoo, praça de alimentação, artesanato e espaço kids.

Evento

De acordo com a organização, o evento em 2025 passa a receber o nome de Geraldo Pinhanelli, em uma homenagem ao radialista e defensor da causa animal.

“O evento é uma realização privada, com o apoio da Prefeitura, e uma opção de lazer e solidariedade para as famílias”, disse o secretário de Cultura e Turismo, Vinicius Ghizini.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP