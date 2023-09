Morreu Ana Baltieri após 2 meses de luta em hospitais.

Ana era moradora de Americana c0m apenas 20 anos. Moradora da Cidade Jardim, ela lutou contra a encefalite cerebral desde o final de julho. Ana Baltieri ficou cerca 1 mês entubada na UTI do Hospital Municipal de Americana e, no final de agosto foi transferida para a Unicamp, onde continuou com seu tratamento.

O NM externa os pêsames aos familiares.