Ana Castela alcança #2 posição na TOP 50 viral do Spotify com single Gospel

Ana Castela, maior nome do agronejo atual, se lançou em um novo gênero musical. A cantora de 20 anos divulgou seu primeiro single gospel, “Agradeço” e conquista a segunda posição no ranking da TOP 50 viral do Spotify Brasil.

A mensagem da música expressa o desejo de um coração para estar mais perto de Deus como um filho que deseja viver próximo do pai.

Nas redes sociais, Ana Castela já havia explorado o gospel quando fez uma cover da música “Hey Pai”, de Isadora Pompeo, que atingiu quase 650 mil visualizações.

Entre 2021 e 2023, a boiadeira lançou canções como “Neon” e “As Menina da Pecuária”, entre outras, com parcerias como Melody e DJ Chris no Beat.

Em maio de 2023, a cantora gravou, ao vivo, seu primeiro álbum, “Boiadeira Internacional”.

A cantora alcançou o primeiro lugar na lista dos 25 artistas mais ouvidos no país. Além disso, é dona de hits como “Nosso Quadro”, “Solteiro Forçado” e “Pipoco”.

Ouça agora “Agradeço” em sua plataforma de música preferida: https://agroplaybr.ffm.to/agradeco

